Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Спартака» Пилипчук: «Легче всего анализировать «Краснодар». Это предсказуемая команда»

Тренер «Спартака» Пилипчук: «Легче всего анализировать «Краснодар». Это предсказуемая команда»

25 ноября 2017, 10:25
9

Тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук рассказал, с каким клубом ему как аналитику проще всего работать. Наиболее предсказуемой командой специалист назвал «Краснодар».

«Мне почему-то больше нравится анализировать команды из верхней части турнирной таблицы, потому что зачастую, учитывая квалификацию игроков, которые есть в этих клубах, у них видно и рисунок игры, и его анализировать всегда легче, чем команды из нижней части турнирной таблицы.

Для меня самый легкий анализ — «Краснодара». Я считаю, что эта команда более предсказуема, и футбол, который они показывают, тоже предсказуем. Хотя мое мнение, конечно, субъективное. Я считаю, что «Краснодар» показывает достойный, красивый футбол», – сказал Пилипчук.

В матче 17 тура РФПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:1.

Источник: ProSports Management
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1511595414
Просто у Краснодара есть чего анализировать, игра поставлена. А исполнители некоторые слабоваты, из-за чего команда попадает, вот это все анализируют с удовольствием. Два-три игрока на усиление и Краснодар будет совсем другой командой, менее предсказуемой.
Ответить
Сибирь за Спартак
1511601071
Там предсказуемый тренер.
Ответить
kurilov
1511605921
У Краснодора не дотягиваютдо нужного уровня Газинский и наборе по физике Шишкин петров и подберезкин по классу а шалимова за. То что Лаборде сидит в запасе и он его не раскрутил и близко не подпускать футболу если лаборде правильно раскрутить он лучший в мире но для этого нужен умный тренер а угас таких нет магниты это не футбол возми меня советником и кубок чемпионов у тебя
Ответить
Gullit 76
1511608199
К сожалению да!Отставка через два тура.
Ответить
prezent2017
1511609298
У них тренер такой, предсказуемо тупой.
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
2
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+