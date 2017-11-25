Тренер «Спартака» Пилипчук: «Легче всего анализировать «Краснодар». Это предсказуемая команда»

Тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук рассказал, с каким клубом ему как аналитику проще всего работать. Наиболее предсказуемой командой специалист назвал «Краснодар».

«Мне почему-то больше нравится анализировать команды из верхней части турнирной таблицы, потому что зачастую, учитывая квалификацию игроков, которые есть в этих клубах, у них видно и рисунок игры, и его анализировать всегда легче, чем команды из нижней части турнирной таблицы.

Для меня самый легкий анализ — «Краснодара». Я считаю, что эта команда более предсказуема, и футбол, который они показывают, тоже предсказуем. Хотя мое мнение, конечно, субъективное. Я считаю, что «Краснодар» показывает достойный, красивый футбол», – сказал Пилипчук.

В матче 17 тура РФПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:1.