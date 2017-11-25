«Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Челси»

Сегодня состоится центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 20:30 по московскому времени.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Челси».

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