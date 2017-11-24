Представитель Ротенбергов опроверг информацию о возвращении братьев в «Динамо»

Ранее «Бомбардир» писал о том, что бизнесмены Борис и Аркадий Ротенберги могут вернуться в «Динамо» в качестве спонсоров.

«Аркадий и Борис Ротенберги не планируют спонсировать московское «Динамо», – сказал официальный представитель братьев.

Напомним, 31-летний сын Бориса Ротенберга Борис выступает за «Локомотив» на позиции полузащитника. С 2006 по 2010 год он числился в «Зените», с 2011 по 2016 – в «Динамо».

Напомним, сегодня московский клуб встретится с «Амкаром» в рамках 18-го тура чемпионата России. Начало матча в Перми – в 17:30 по московскому времени. За его событиями можно следить здесь.