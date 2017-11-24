Шнуров: «Шотландцы раздолбаи, а исландцы настоящие гопники»

Известный футбольный болельщик и певец Сергей Шнуров поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2018. Он также рассказал о том, за кого будет болеть в следующем году.

«Мне очень нравится, как играет сборная Шотландии. Полные раздолбаи. Исландцы еще красавцы, гопники настоящие.

За кого буду болеть? Ну вот за какую-то гопоту. Которым терять нечего. И у которых нет депутатов сверху, которые ноют.

На нашу сборную будет очень сильное давление. Свободного и красивого футбола от них не жду», – сказал Шнуров.