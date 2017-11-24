Куртуа хочет поднять зарплату в «Челси» до уровня Де Хеа

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа ведет переговоры с клубом о продлении своего действующего контракта, сообщает HLN. Одним из главных условий для этого является увеличение зарплаты футболиста.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2019 года. По нему бельгиец зарабатывает в лондонском клубе 110 тысяч евро в неделю. Представители игрока выдвинули условия, по которым Куртуа должен получать зарплату в размере 230 тысяч. Именно столько зарабатывает основной голкипер «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

Ранее появилась информация, что 25-летний футболист может заменить в составе «Атлетико» Яна Облака.