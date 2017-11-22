Куртуа заменит Облака в «Атлетико»

В «Атлетико» готовятся к возможному расставанию с голкипером Яном Облаком. В его услугах ранее высказывали заинтересованность «Ювентус» и «ПСЖ».

В случае, если словенский вратарь покинет Мадрид, на его замену может быть куплен голкипер «Челси» Тибо Куртуа, который выступал за «матрасников» с 2011 по 2014 год.

Сейчас руководство «Атлетико» ведет переговоры о продлении контракта с Облаком на улучшенных условиях. Футболист не соглашается его подписывать из-за высокой суммы отступных, которую в клубе видят на отметке в 200 миллионов евро, что превышает текущее значение ровно в два раза.