Веденеев: «Зенит» победит «Спартак» за счет мотивации и концентрации»

Известный российский тренер Сергей Веденеев готов поставить на победу «Зенита» в центральном матче 18-го тура РФПЛ против «Спартака». По его словам, команда из Санкт-Петербурга на данный момент более мотивирована и сконцентрирована.

«Зенит» все-таки будет сильнее в матче со «Спартаком». Разница в классе между «Локомотивом», «Зенитом», «Спартаком» сейчас практически мизерная, ее практически не видно. И «Краснодар» с ЦСКА туда же можно отнести. Разница совсем небольшая. «Зенит» сейчас в таком состоянии, что он более сконцентрирован, более собран. У питерцев и уровень мотивации выше.

«Рубин» и ЦСКА поделят очки в безголевом матче, поскольку на игре обеих команд скажется отсутствие нападающих. «Урал» и «Краснодар» забьют на двоих четыре мяча и тоже поделят очки. Как и «Локомотив» на морозе в Хабаровске, правда, думаю, голов в уже скандальной встрече мы не увидим», – считает Веденеев.

Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, в 19:30 по московскому времени.