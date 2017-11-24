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  • Веденеев: «Зенит» победит «Спартак» за счет мотивации и концентрации»

Веденеев: «Зенит» победит «Спартак» за счет мотивации и концентрации»

24 ноября 2017, 06:18
15

Известный российский тренер Сергей Веденеев готов поставить на победу «Зенита» в центральном матче 18-го тура РФПЛ против «Спартака». По его словам, команда из Санкт-Петербурга на данный момент более мотивирована и сконцентрирована.

«Зенит» все-таки будет сильнее в матче со «Спартаком». Разница в классе между «Локомотивом», «Зенитом», «Спартаком» сейчас практически мизерная, ее практически не видно. И «Краснодар» с ЦСКА туда же можно отнести. Разница совсем небольшая. «Зенит» сейчас в таком состоянии, что он более сконцентрирован, более собран. У питерцев и уровень мотивации выше.

«Рубин» и ЦСКА поделят очки в безголевом матче, поскольку на игре обеих команд скажется отсутствие нападающих. «Урал» и «Краснодар» забьют на двоих четыре мяча и тоже поделят очки. Как и «Локомотив» на морозе в Хабаровске, правда, думаю, голов в уже скандальной встрече мы не увидим», – считает Веденеев.

Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Веденеев Сергей
Комментарии (15)
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lekseij2007
1511495057
Зенит не победит
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Кинстифа
1511501476
тут можно только одно сказать, если Спартак проигрывает, о чемпионстве может забыть и о 2 месте скорей всего, а для Зенита это поражение не особо уменьшит шансы в борьбе за Чемпионство
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multi1984
1511510160
Прогнозисты фиговы.. коль умели бы правильные прогнозы давать,то на ставках давно бы в шоколаде были..
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ЮНик
1511510513
Мотивация... концентрация... какие красивые слова. Мотивация "Зенита" это МИЛЛЕРтаризация в виде монетизации. На бабле и сосредоточена вся их концентрация. А у "Луча", из региона, где добывают нефть и золото, нет денег даже на переезды и питание игроков. Вот такая ситуация...
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polt
1511511087
Видели вчера мотивацию и концентрацию в матче с Вардаром. Куча неточных и бесталковых пасов с отвратительной реализацией моментов. Пусть учатся с мячом работать, позорище.
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Dominator777
1511516165
Не знаю, кто выиграет в матче Спартак-Зенит, но мотивация на победу у обеих клубов будет просто запредельная. Надеюсь увидеть красивый, быстрый, интереснейший футбол в этом матче.
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VVM1964
1511540082
" Известный российский тренер Сергей Веденеев готов поставить на победу «Зенита» " - В ЧЕМ ПРОБЛЕМА СТАВЬ , А ТО ГОТОВ .... " ОБЕЩАТЬ ЖЕНИТЬСЯ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ "
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VVM1964
1511540236
" команда из Санкт-Петербурга на данный момент более мотивирована " - ЭТО ОН КАК ОПРЕДЕЛИЛ ? ПО КАКОЙ ШКАЛЕ ?
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