Семин: «Хорошо, что все так закончилось. «Локомотиву» нужно было побеждать»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал домашнюю победу над «Копенгагеном» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы забили, соперник забил. Игра была хорошая и достаточно напряженная. Хорошо, что все так закончилось.

Отталкивался ли я от соперника, когда выбрал схему с четырьмя защитниками? Мы в большей степени отталкиваемся от себя. Но обязательно учитываем и соперника.

Сегодня нам нужно было только побеждать. Другой результат нас никак не устраивал, поэтому был более атакующий вариант. Коломейцев играл — он все-таки более атакующий игрок, чем Тарасов», — сказал Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал восемь очков и сейчас занимает вторую строчку в группе в данную минуту. Если в другом матче группы «Шериф» проиграет «Фаставу», «Локо» возглавит группу.