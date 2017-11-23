Агент Кришито: «Я контактирую с «Наполи» каждый день»

Агент Андреа Д’Амико, который представляет интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, рассказал о будущем игрока.

«На данный момент нет ничего конкретного. Я контактировал с «Наполи» и с другими клубами. Контракт Доменико с «Зенитом» истекает, а опыта ему не занимать.

Я каждый день общаюсь с спортивным директором «Наполи» Кристиано Джунтоли, но он не единственный в клубе, с кем я контактирую», — сказал Андреа Д’Амико.

Контракт Кришито с «Зенитом» истекает летом 2018 года.