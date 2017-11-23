«Спартак» оштрафован на 175 тысяч за поведение болельщиков

«Спартак» оштрафован на 185 тысяч рублей по итогам матча 17-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1). Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«По матчу «Краснодар» – «Спартак»: болельщики гостей во время игры находились на ограждении. За неправомерные действия фанатов клуб оштрафован на 75 тысяч рублей. Также болельщики красно-белых скандировали нецензурную лексику, за что «Спартак» оштрафован на 100 тысяч, а за использование пиротехники – еще на 10 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.