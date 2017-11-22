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  • Рейнгольд: «Спартаку» нужно научить своих футболистов играть в концовке матчей»

Рейнгольд: «Спартаку» нужно научить своих футболистов играть в концовке матчей»

22 ноября 2017, 10:05
7

Бывший футболист сборной СССР Валерий Рейнгольд считает, что футболистам «Спартака» не хватает тактических знаний, что сказывается в концовках матчей.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Марибор» завершился со счетом 1:1. После этой встречи красно-белые набрали шесть очков, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице группы Е. Лидирует «Ливерпуль» с девятью баллами, второй идет «Севилья» (8 очков). Замыкает таблицу «Марибор» с двумя очками.

– Команде стоит больше проводить тактических занятий. Нужно обучать футболистов играть последние пять-шесть минут. Начало и конец матча – важные составляющие футбола. Не должно быть такого, что ты в начале игры еще не разбегался и получил два удара по штангам, и при 1:0 нельзя ошибаться. Ошибешься, подведешь всю команду.

– Эта игра дала окончательный ответ об уровне Ивелина Попова и Марио Пашалича?

– Отчасти. Не буду ругать Пашалича, а Попов должен приносить больше пользы. Это совершенно точно. Сегодня он играл неубедительно, а Пашалич в принципе со своей работой справился. Ему не хватает наглости. Еще молодой, думает, как нужно играть.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Спартак Попов Ивелин Пашалич Марио Рейнгольд Валерий
Комментарии (7)
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oyabun
1511335253
Всегда выступал в пользу Попова. Отчасти за его шикарные голы в прошлом сезоне. Но в этом сезоне я даже не могу припомнить ни одной игры, где бы Ивелин сыграл убедительно и полезно. Не понимаю, что с ним происходит? А уж про концовки матчей в исполнении Спартака кто уже только не высказывался из мэтров, но "воз и нынче там"..
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Dominator777
1511336393
Попов - в Спартаке и Миланов - у армейцев, стали постепенно игроками не основного состава, а замены. И, как правило, они не усиливают игру клубов - "середняки", от которых нужно избавляться.
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filosof sparty
1511336461
Да уж, страшно сосчитать количество глупо потерянных очков в РФПЛ и ЛЧ таким вот образом...
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filosof sparty
1511336553
Ну а покуда такая проблема есть, не место нам в плей-офф ЛЧ. Справедливости ради стоит заметить, что ЛЧ потеряет больше от отсутствия Ливера и Севильи, чем Спартака
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piligrim1986
1511337505
ну да, а то после гола расслабились
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Диктор
1511341126
Тут я пожалуй соглашусь .Неоднократно уже говорил,не стоит играть на удержание счета,если вам это не дано то и начинать не нужно.
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СергейTomsk
1511347992
Мне еще удивили моменты жадности Адриано, ну верни ты на Зэ в центр зоны, а нет сам ударю! И это не единственный момент! Так же мешались друг другу Пашалич, Зэ, Адриано и Промес! Вообще не понятно, как после такой игры как с Краснодаром, вышла вообще не сыгранная команда! Больше удивление, чем расстройство! Лига европы тоже не плохо, для начала!!! Ну а выводы делать нужно!
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