Рейнгольд: «Спартаку» нужно научить своих футболистов играть в концовке матчей»

Бывший футболист сборной СССР Валерий Рейнгольд считает, что футболистам «Спартака» не хватает тактических знаний, что сказывается в концовках матчей.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Марибор» завершился со счетом 1:1. После этой встречи красно-белые набрали шесть очков, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице группы Е. Лидирует «Ливерпуль» с девятью баллами, второй идет «Севилья» (8 очков). Замыкает таблицу «Марибор» с двумя очками.

– Команде стоит больше проводить тактических занятий. Нужно обучать футболистов играть последние пять-шесть минут. Начало и конец матча – важные составляющие футбола. Не должно быть такого, что ты в начале игры еще не разбегался и получил два удара по штангам, и при 1:0 нельзя ошибаться. Ошибешься, подведешь всю команду.

– Эта игра дала окончательный ответ об уровне Ивелина Попова и Марио Пашалича?

– Отчасти. Не буду ругать Пашалича, а Попов должен приносить больше пользы. Это совершенно точно. Сегодня он играл неубедительно, а Пашалич в принципе со своей работой справился. Ему не хватает наглости. Еще молодой, думает, как нужно играть.