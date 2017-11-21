Попов надеется на победу в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов поделился мыслями после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1). Болгарин еще надеется на выход в плей-офф турнира.

– Ничья с «Марибором». Что же будет дальше?

– Поедем в Ливерпуль. Будем смотреть. Надежда есть.

– У «Спартака» было много моментов. Почему не удалось реализовать?

– Иногда не фартит. Создали много моментов, просто не забили. Обидно, что «Марибор» забил.

– Гол «Марибора» откуда наблюдали?

– Из раздевалки. Когда «Спартак» забил, все уже настроились на победу.

– И что было, когда забили гости?

– Тихо стало. Все замолчали. Весь стадион.

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять