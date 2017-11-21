Попов надеется на победу в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов поделился мыслями после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1). Болгарин еще надеется на выход в плей-офф турнира.
– Ничья с «Марибором». Что же будет дальше?
– Поедем в Ливерпуль. Будем смотреть. Надежда есть.
– У «Спартака» было много моментов. Почему не удалось реализовать?
– Иногда не фартит. Создали много моментов, просто не забили. Обидно, что «Марибор» забил.
– Гол «Марибора» откуда наблюдали?
– Из раздевалки. Когда «Спартак» забил, все уже настроились на победу.
– И что было, когда забили гости?
– Тихо стало. Все замолчали. Весь стадион.
«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять
Источник: Sportbox.ru