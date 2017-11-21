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Попов надеется на победу в матче с «Ливерпулем»

21 ноября 2017, 23:37
14

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов поделился мыслями после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1). Болгарин еще надеется на выход в плей-офф турнира.

– Ничья с «Марибором». Что же будет дальше?

– Поедем в Ливерпуль. Будем смотреть. Надежда есть.

– У «Спартака» было много моментов. Почему не удалось реализовать?

– Иногда не фартит. Создали много моментов, просто не забили. Обидно, что «Марибор» забил.

– Гол «Марибора» откуда наблюдали?

– Из раздевалки. Когда «Спартак» забил, все уже настроились на победу.

– И что было, когда забили гости?

– Тихо стало. Все замолчали. Весь стадион.

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Ливерпуль Попов Ивелин
Комментарии (14)
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Dimka_Foxy
1511296625
Судя по тому как складывается матч в Испании, то это такая себе перспектива
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Павел Амурский
1511296779
Попов не с Кафельниковым ширяется?
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Юрэс
1511297455
.....ДЬЬЬЬЬЬ! !!!!! Ну как, ну как или НА. ....Я они выиграли у КРАСНОДАРА
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Правдоруб100
1511298526
Победить Ливерпуль в его нынешнем состоянии, да ещё в Англии ?????? Вы батенька перебрали вчера, по ходу, а сегодня ещё не отошли!!!!
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Татарин за ЦСКА
1511299300
Чтааа?
Ответить
арейская
1511309660
Обидно конечно, но что есть, то есть, будем болеть за красно-белых в ЛЕ...
Ответить
neveldomha
1511327677
Надежда - это любимая девушка Спартака.
Ответить
momwig_
1511333686
Ну, попроси Массимо, чтобы не включал тебя в заявку, сделай хоть что-то для победы... Надеется он.
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OfaZavr
1511334879
ну конечно дома у себя и то еле устояли с Ливером а на Энфилде с такой защитой вообще сложно будет.
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Татарин за ЦСКА
1511349344
Просто гениальный ответ.Поедем.Будем смотреть.Тоесть играть они не будут что ли. просто приедут и посмотрят
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