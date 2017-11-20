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Промес: «Я просто хочу побеждать»

20 ноября 2017, 07:06
4

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес считает, что счет матча не так важен, как три набранных очка. По его словам, уверенная победа над «Краснодаром» придаст сил команде перед встречей Лиги чемпионов с «Марибором».

Матч 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» завершился со счетом 1:4. Красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице с 28-ю очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть балов. «Горожане» идут на пятом месте с 27-ю очками.

– Игра получилась для «Спартака» легкой?

– Если посмотреть на результат, можно сказать, что да. Но против «Краснодара» никогда не бывает легко.

– «Спартак» забил четыре мяча. Не боитесь, что не хватит на «Марибор»?

– Нет, почему? Мы старались победить, и сегодня забили четыре. Если выиграем у «Марибора» со счетом 1:0, буду тоже доволен. Я просто хочу побеждать. Счет не важен, нужно выигрывать. Забили четыре – здорово.

Турнирное положение? Да, сегодня была очень важная игра для того, чтобы подняться в таблице. Мы проделали отличную работу. И теперь с большим запасом уверенности подходим к матчу с «Марибором». И он для нас будет как еще один финал. Мы идем от игры к игре. И сегодня я счастлив.

– А насколько важно возвращение Зобнина?

– Это очень здорово. Он вернулся и, как кажется, будто и не пропускал столько времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (4)
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O-Z
1511151417
Промес: Я просто хочу обосссАца. Ливерпуууль! Ливерпуууль!
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Кинстифа
1511156448
вообще то отрыв 8 очков....
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SPACE TRUCKIN
1511159404
Квинси - украшение чемпионата РФ...побольше б таких и желательно с российским паспортом...
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SEREGA 64
1511183834
НЕ УХАДИ
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