Промес: «Я просто хочу побеждать»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес считает, что счет матча не так важен, как три набранных очка. По его словам, уверенная победа над «Краснодаром» придаст сил команде перед встречей Лиги чемпионов с «Марибором».

Матч 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» завершился со счетом 1:4. Красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице с 28-ю очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть балов. «Горожане» идут на пятом месте с 27-ю очками.

– Игра получилась для «Спартака» легкой?

– Если посмотреть на результат, можно сказать, что да. Но против «Краснодара» никогда не бывает легко.

– «Спартак» забил четыре мяча. Не боитесь, что не хватит на «Марибор»?

– Нет, почему? Мы старались победить, и сегодня забили четыре. Если выиграем у «Марибора» со счетом 1:0, буду тоже доволен. Я просто хочу побеждать. Счет не важен, нужно выигрывать. Забили четыре – здорово.

Турнирное положение? Да, сегодня была очень важная игра для того, чтобы подняться в таблице. Мы проделали отличную работу. И теперь с большим запасом уверенности подходим к матчу с «Марибором». И он для нас будет как еще один финал. Мы идем от игры к игре. И сегодня я счастлив.

– А насколько важно возвращение Зобнина?

– Это очень здорово. Он вернулся и, как кажется, будто и не пропускал столько времени.