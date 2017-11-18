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  • Ибрагимович — о своей травме: «Львы восстанавливаются не так, как люди»

Ибрагимович — о своей травме: «Львы восстанавливаются не так, как люди»

18 ноября 2017, 23:16
11

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал свой выход на поле в матче 12-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1).

«Особое чувство. Время идет, а я все тот же. Я совсем не волновался — тренировался много. Я играю своей головой, а за коленом просто нужно следить.

Боялся ли я, что не смогу вернуться? Нет. Львы восстанавливаются не так, как люди», — сказал Ибрагимович.

Швед вышел на поле на 77-й минуте матча впервые с апреля. Он восстановился от травмы колена.

Источник: Express.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ньюкасл Ибрагимович Златан
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1511037301
Удачи,лев.......
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DeviDjons
1511039617
Львы кстати яйца свои лижут,поэтому лучше буть человеком как остальные
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Kondrat Jr
1511039620
Скромняга парень! )))))))
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VSt
1511040773
Прикольный чувачок. Улыбает.
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mutabor0992
1511047095
Походу это заразное...От Маура подцепил.Ну так физдеть не мешки ворочить.Обыграли команду чемпионшипа и понеслось...А что же переводчик такой молчаливый после Челси был?
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CskaMoscovv
1511047551
Ох как он себя любит, эгоист
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Kulima
1511047732
В этом весь Златан)
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red-killer
1511095314
Решфорд в игре с нюкаслом пробежал 45 метров за 4 секунды.
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САНЁК17
1511098379
Лев,мне кажется он страусу похож.Львы бывает габаритные,а он......
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