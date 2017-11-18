Ибрагимович — о своей травме: «Львы восстанавливаются не так, как люди»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал свой выход на поле в матче 12-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1).

«Особое чувство. Время идет, а я все тот же. Я совсем не волновался — тренировался много. Я играю своей головой, а за коленом просто нужно следить.

Боялся ли я, что не смогу вернуться? Нет. Львы восстанавливаются не так, как люди», — сказал Ибрагимович.

Швед вышел на поле на 77-й минуте матча впервые с апреля. Он восстановился от травмы колена.