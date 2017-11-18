Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клаэссон — о «Спартаке»: «С топовой командой надо биться на одном уровне, дашь слабину — тебя уничтожат»

Клаэссон — о «Спартаке»: «С топовой командой надо биться на одном уровне, дашь слабину — тебя уничтожат»

18 ноября 2017, 20:39
20

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Клаэссон прокомментировал результат домашнего матча со «Спартаком» (1:4).

«Думаю, мы должны были сегодня играть против «Спартака» так же, как моя сборная играла в ответном матче квалификации против Италии. Итальянцы доминировали полностью на поле, давили нас и атаковали, но мы умело оборонялись, были командой и хорошо справились. Тактика неважна, если ты не стараешься и не играешь, как единая команда.

Не думаю, что неудачи в матчах с топ-командами вызваны настроем. В игре против ЦСКА мы были хороши и могли выиграть. Сегодня «Спартак» был лучше, а мы недостаточно хороши. Когда играешь с топовой командой, нужно биться на одном уровне с ней. Как только даeшь слабину — это тебя уничтожает.

Много раз такое происходило, когда игроки «Спартака» откровенно тянули время. Это мешало нам создавать моменты и сильно расстраивало. Может, они, конечно, умно поступили, их тактика сработала.

После такого поражения опять начнeтся критика в адрес Шалимова? Это не влияет на нас. Лично про себя могу сказать, что вообще не читаю российскую прессу», — сказал Классон.

Напомним, что «Краснодар» проиграл все матчи против команд топ-4 РФПЛ в этом сезоне.

Сейчас клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Классон Виктор
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1511026958
По делу !!!
Ответить
Павелий
1511027785
Пора всем освежить память: Спартак был, есть и всегда будет ТОПОВОЙ командой!
Ответить
Опорник84
1511027844
Думаю что Краснодар не заслуживал такого крупного поражения,но моя любимая команды сегодня была чуточку сильнее! Смолов один в поле не воин, тем не менее быкам удачи и Шалимову тоже, мне они очень даже симпатичны!
Ответить
Поль
1511028086
Нужно усиливать вам команду. А у нас вот зе луиш становится топовым форвардом!
Ответить
rostik-100
1511028726
Краснодар всем симпатичен в чемпионате РФ, но раз за разом - Шалимов там мешает развитию...ниже АСЕР2003 точно написал: "по делу". В первом тайме точно, а там Спартак по счету играл.
Ответить
Prodriver
1511030271
Отдельное спасибо за фанам Спартака за адекватные комменты...Сам болею за Краснодар и был на матче,неприятно было смотреть когда откровенно начали тянуть время и срывать затяжками атаки Краснодара...Допустим в АПЛ такого никогда не будет..отдельных слов заслуживает "судейство"... Спасибо Спартаку за урок Краснодару... Это была настоящая битва....!!!
Ответить
Gullit 76
1511030618
Как можно стремиться к футболу Гвардиолы и иметь в составе только двух полузащитников атаки в составе(Перейра,Подберёзкин)Неужели в Ман сити их тоже двое?Жоаозиньо(+Мамаев) необходим для такой игры с первых минут.Или надо менять тактику.Но не происходит ни того ни другого.Впору Измайлова возвращать!
Ответить
Полная Канистра
1511030946
да все команды которые ведут в счёте тянут время это просто такая тактика и не более
Ответить
DOCTOR PENALTY
1511038516
У ЦСКА вы могли выиграть за счёт настроя, а вот остальным ТОПам в классе вы явно уступаете. Состав у КРАСНОДАРА не звёздный, надо просто это признать и не троллить Шалимова.
Ответить
OfaZavr
1511076834
Краснодар раньше играл на хорошем уровне и даже громил Спартак в прошлые годы а вчера хоть и давил временами но стал совсем другой командой и уступает по игре всем лидерам.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
1
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
3
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
Все новости
Все новости
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
Вчера, 18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
Вчера, 18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
Вчера, 18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
Вчера, 18:02
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+