Клаэссон — о «Спартаке»: «С топовой командой надо биться на одном уровне, дашь слабину — тебя уничтожат»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Клаэссон прокомментировал результат домашнего матча со «Спартаком» (1:4).

«Думаю, мы должны были сегодня играть против «Спартака» так же, как моя сборная играла в ответном матче квалификации против Италии. Итальянцы доминировали полностью на поле, давили нас и атаковали, но мы умело оборонялись, были командой и хорошо справились. Тактика неважна, если ты не стараешься и не играешь, как единая команда.

Не думаю, что неудачи в матчах с топ-командами вызваны настроем. В игре против ЦСКА мы были хороши и могли выиграть. Сегодня «Спартак» был лучше, а мы недостаточно хороши. Когда играешь с топовой командой, нужно биться на одном уровне с ней. Как только даeшь слабину — это тебя уничтожает.

Много раз такое происходило, когда игроки «Спартака» откровенно тянули время. Это мешало нам создавать моменты и сильно расстраивало. Может, они, конечно, умно поступили, их тактика сработала.

После такого поражения опять начнeтся критика в адрес Шалимова? Это не влияет на нас. Лично про себя могу сказать, что вообще не читаю российскую прессу», — сказал Классон.

Напомним, что «Краснодар» проиграл все матчи против команд топ-4 РФПЛ в этом сезоне.

Сейчас клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице.