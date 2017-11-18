Солер потребовал от руководства «Валенсии» отпустить его зимой в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер потребовал от руководства клуба, чтобы оно согласилось продать его в «Манчестер Юнайтед» в январе.

Сообщается, что 20-летний игрок является главной целью «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно.

Несмотря на то, что сумма отступных за испанского хавбека составляет 80 миллионов евро, он настаивает, чтобы «летучие мыши» приняли предложение манкунианцев в размере 45 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Солер провел 12 матчей, записав на свой счет один гол и четыре результативные передачи.