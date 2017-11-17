Заболотный может сменить «Тосно» на «Краснодар»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный может перейти в «Краснодар». Об этом заявил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Краснодар» рассматривает разные варианты трансферов. Одним из таких вариантов – приобретение форварда «Тосно» Заболотного, который хорошо играет в текущем сезоне, довольно много забивает.

Понятно, что последний отрезок сезона станет для него определяющим. Тогда будет принято решение, брать Заболотного или не брать. Возможно, другие команды также рассмотрят его в качестве усиления на весеннюю часть чемпионата», – сказал Арустамян.

В нынешнем сезоне Заболотный провел за «Тосно» в РФПЛ 16 матчей, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.