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Заболотный может сменить «Тосно» на «Краснодар»

17 ноября 2017, 21:22
8

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный может перейти в «Краснодар». Об этом заявил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Краснодар» рассматривает разные варианты трансферов. Одним из таких вариантов – приобретение форварда «Тосно» Заболотного, который хорошо играет в текущем сезоне, довольно много забивает.

Понятно, что последний отрезок сезона станет для него определяющим. Тогда будет принято решение, брать Заболотного или не брать. Возможно, другие команды также рассмотрят его в качестве усиления на весеннюю часть чемпионата», – сказал Арустамян.

В нынешнем сезоне Заболотный провел за «Тосно» в РФПЛ 16 матчей, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Краснодар Тосно Заболотный Антон Арустамян Нобель
Комментарии (8)
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Обер-КанцлерЪ
1510943115
Его бы в Зенит вместо Дзюбы, а Артёма и Ерохина - в Тосно.
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Бугимен
1510943476
Было бы неплохо для быков.
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insider_retro
1510944950
Краснодар избирательно подходит к приобретением... Думаю, что подумают несколько раз, прежде чем определятся... Идея хорошая!..
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DOCTOR PENALTY
1510945707
Прямолинейный, тяжело будет вписаться в игру Краснодара. И слишком самоуверенный, это будет мешать.
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portero
1510948834
сомнения имеются, нужен ли он Краснодару? вроде старательно бегает много, здоровый парень, но с голами у него не очень получается.
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VeniaminS
1510955457
Неплохой нападающий.
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retiremen
1510984366
Боюсь, что у Краснодара сейчас не та финансовая ситуация, что бы приобретать. Тут бы сохранить и не распродать.
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OfaZavr
1510990970
что-то Нобеля прям на инсайды пробило сегодня))
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