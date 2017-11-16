Покеттино: «Венгер? Если вы в клубе 20 лет, то вы особенный»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в преддверии матча 12-го тура АПЛ с «Арсеналом» поделимся мнением о главном тренере «канониров» Арсене Венгере.

«Я считаю, он заслуживает похвалы. Для меня он всегда будет особенным тренером. Быть в клубе 20 лет и всегда оставаться наверху нелегко.

Если вы работаете в клубе пять лет, то вы хороший тренер. Если 10, то вы должны быть очень хорошим тренером. Но больше 20 лет — значит, что вы особенный.



Венгер был новатором. Он был впереди всех. Всегда трудно привнести в футбол что-то новое, но нужно стараться внедрять инновации каждый сезон. Нужно пытаться создать проект в соответствии с вашими идеями и философией, которые опережают другие клубы», — сказал Покеттино.

Матч «Арсенал» – «Тоттенхэм» пройдет 18 ноября. Начало встречи в 15:30 по московскому времени.