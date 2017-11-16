Венгер — о дерби с «Тоттенхэмом»: «Хорошая возможность показать, что мы сильнейшие» 

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм сильнее нас? Нет, совсем нет. «Тоттенхэм» — хорошая команда, но у нас есть класс, чтобы выиграть эту игру, и мы хотим это показать.

Единственный способ доказать это — на футбольном поле. Мы не боимся. Мы сосредоточены на том, чтобы не дать сопернику показать его сильные стороны и продемонстрировать наши.

Это хорошая возможность показать, что мы сильнейшие», — сказал Венгер.

Дерби Северного Лондона состоится 18 ноября в 15:30 по московскому времени.