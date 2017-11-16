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  • Венгер — о дерби с «Тоттенхэмом»: «Хорошая возможность показать, что мы сильнейшие» 

Венгер — о дерби с «Тоттенхэмом»: «Хорошая возможность показать, что мы сильнейшие» 

16 ноября 2017, 20:53
4

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм сильнее нас? Нет, совсем нет. «Тоттенхэм» — хорошая команда, но у нас есть класс, чтобы выиграть эту игру, и мы хотим это показать.

Единственный способ доказать это — на футбольном поле. Мы не боимся. Мы сосредоточены на том, чтобы не дать сопернику показать его сильные стороны и продемонстрировать наши.

Это хорошая возможность показать, что мы сильнейшие», — сказал Венгер.

Дерби Северного Лондона состоится 18 ноября в 15:30 по московскому времени.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Арсенал Тоттенхэм Венгер Арсен
Комментарии (4)
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Italian_93
1510857159
Насмешил, Санчес уйдет и вечно 4й будет потом вечным 6м
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Superviser77
1510879412
Давай, игрой доказывай!!!
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LMI
1510923226
Хорошо что я в эту субботу НУ НИКАК не смогу смотреть на этот позор ожидаемый.
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САНЁК17
1510946558
Они вас порвут,как сделали с Реалом
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