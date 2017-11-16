Клоппа выписали из больницы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был доставлен в больницу в среду, 15 ноября. По сообщениям английской прессы, немецкий специалист был госпитализирован в качестве меры предосторожности и должен был пройти серию обследований. Ни о каких серьезных проблемах со здоровьем речи не идет. Впрочем, что именно беспокоит Клоппа – не сообщается.

Сегодня Клопп был выписан из больницы и вернулся в расположение «Ливерпуля». Завтра, 17 ноября, он примет участие в предматчевой пресс-конференции, днем позже «Ливерпуль» сыграет в 12-м туре АПЛ против «Саутгемптона».