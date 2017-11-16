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  • Тренер Перу: «Было бы очень больно разочаровать наших фанатов»

Тренер Перу: «Было бы очень больно разочаровать наших фанатов»

16 ноября 2017, 09:03
2

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека поблагодарил всех болельщиков команды, которые поддерживали ее во всех матчах прошедшего отборочного турнира ЧМ-2018.

«Для нас это были огромные эмоции, особенно от поддержки всего народа страны. Везде, где мы играли, нас поддерживали. Нам было бы очень больно разочаровать таких поклонников.

Изменения в составе? Мы сделали их после анализа предыдущей игры. Но я могу отметить, что мы можем рассчитывать на каждого игрока, вызываемого в сборную Перу. В стране есть много сильных игроков. Работа психолога команды Марсело Маркеса была очень важна на этом фоне.

Я хотел бы поздравить каждого жителя Перу, потому что уверен, что сейчас все празднуют выход на чемпионат мира», – приводит слова тренера пресс-служба федерации футбола Перу.

Напомним, что перуанцы стали последней командой, попавшей на чемпионат мира-2018 в России.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Перу Гарека Рикардо
Комментарии (2)
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ДАША Д
1510814187
Все же Перу посильнее Новой Зеландии, значит будет интереснее
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ЖОРРО
1510816369
Молодцы!!!
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