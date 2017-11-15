Алексей Миранчук: «С такой сборной, как Испания, не может быть просто»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук рассказал, что играть против сборной Испании было непросто. При этом он отметил, что состав соперника вдохновлял его, а также заставил забыть об усталости.

«С такой сборной, как Испания, не может быть просто. Они всегда контролируют мяч, стараются заставить соперника «побегать». Но такие именитые соперники вдохновляют, и тебе легче выполнять весь объем работы! Когда против тебя играют такие футболисты как, например, Иньеста, то забываешь про усталость.

Рад, что удалось забить и отдать передачу. Это приятно, но стоит отметить всю команду, которая не опустила рук после счета 0:2. Впереди у нас еще много работы.

Футболку свою никому не отдал! Шучу! Просто те, с кем бы хотел поменяться, уже это сделали и ушли в раздевалку. Не скрою, хотелось бы, но не получилось – ничего страшного!

Сейчас нужно немного отдышаться и продолжить подготовку к матчу с «Анжи» в рамках чемпионата России. Для нас – «Локомотива» – каждый следующий матч самый важный!» – заявил Миранчук после матча.

Товарищеский матч Россия – Испания прошел в Санкт-Петербурге в минувший вторник. Счет встречи – 3:3.