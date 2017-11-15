Кокорин: «Когда Россия играет в атаку, с любой командой можно бороться»

Нападающий сборной России Александр Кокорин считает, что команда здорово проявила себя в матче с Испанией. Он также поделился словами, которые сказал главный тренер команды после этой игры в раздевалке.

Напомним, что товарищеский матч Россия – Испания состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:3.

— По судейству могу прокомментировать только момент с Луневым — там стопроцентная красная! Точнее, еще карточку такого цвета не придумали! За такое не только надо удалять, но и пожизненно дисквалифицировать. Там очень сильное рассечение, возле виска. Лунев пришел в себя, но не очень понимал, в чем дело. Дай Бог ему здоровья.

— Что скажете о ситуации с пенальти?

— Мне, честно, не видно было. Первый момент, говорят, игра рукой, второй — задержка. Пенальти-то не так уж и важно, в отличие от здоровья Андрея.

— Показалось, испанцы не такие уж и грозные…

— Когда сборная России играет в атаку, с любой командой можно бороться. Мы должны набираться опыта через эти матчи. Нужно сыграться и понять возможности каждого.

— Черчесов похвалил за этот матч?

— Он поздравил с окончанием года, пожелал всем, чтобы обошлись без травм. Готовимся к следующему сезону.