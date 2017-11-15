Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин: «Когда Россия играет в атаку, с любой командой можно бороться»

Кокорин: «Когда Россия играет в атаку, с любой командой можно бороться»

15 ноября 2017, 07:05
5

Нападающий сборной России Александр Кокорин считает, что команда здорово проявила себя в матче с Испанией. Он также поделился словами, которые сказал главный тренер команды после этой игры в раздевалке.

Напомним, что товарищеский матч Россия – Испания состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:3.

— По судейству могу прокомментировать только момент с Луневым — там стопроцентная красная! Точнее, еще карточку такого цвета не придумали! За такое не только надо удалять, но и пожизненно дисквалифицировать. Там очень сильное рассечение, возле виска. Лунев пришел в себя, но не очень понимал, в чем дело. Дай Бог ему здоровья.

— Что скажете о ситуации с пенальти?

— Мне, честно, не видно было. Первый момент, говорят, игра рукой, второй — задержка. Пенальти-то не так уж и важно, в отличие от здоровья Андрея.

— Показалось, испанцы не такие уж и грозные…

— Когда сборная России играет в атаку, с любой командой можно бороться. Мы должны набираться опыта через эти матчи. Нужно сыграться и понять возможности каждого.

— Черчесов похвалил за этот матч?

— Он поздравил с окончанием года, пожелал всем, чтобы обошлись без травм. Готовимся к следующему сезону.

Источник: «Спорт день за днем»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Испания Кокорин Александр Лунев Андрей Черчесов Станислав
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Артурка32
1510723815
Не зазвездитесь ребята!)))
Ответить
Psih86
1510725443
Да ребята не знаете Вы ,что значит игра в атаку в официальных матчах...У 70% команды ни техники,ни головы,видение поля ни какое,да желание вчера было не поспоришь...Как вы играете в атаку так можно как Бразилия у себя дома 7 банок пропустить,в официальной игре!
Ответить
Александр ЗА
1510725631
Да
Ответить
movie
1510726430
Кто вам мешает всегда играть в атаку?
Ответить
Gullit 76
1510735072
С Аргентиной три напа бегали без мяча весь матч.надо насыщать среднюю линию умными игроками - Дзагоевым,Миранчуками,Головиным,Глушаковым,Кузяевым,может и Мамаевым когда форму наберёт.С сильной полузащитой при взаимодействии с Кокой,Смолом(полозом) можно побороться с любой командой.
Ответить
Главные новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
22:16
3
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
8
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+