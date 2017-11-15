Бубнов: «После Аргентины сборная России провела серьезную работу над ошибками»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что результат игры сборной России с Испанией в товарищеском матче можно назвать положительным.

«В целом можно сказать, что закончили год на мажорной ноте. Такой матч точно пойдет на пользу в плане уверенности в себе и тактики. Во всяком случае, было видно, что после Аргентины сборная провела серьезную работу над ошибками.

В первую очередь, нужно отметить, что когда у тебя есть футболисты, способные конструировать игру впереди, их нужно выпускать на поле. Без них нельзя рассчитывать на то, что в атаке команда будет эффективна. Вышли Миранчук с Дзагоевым – и сразу пошла игра, и сразу по-другому выглядят нападающие. Как в результате проявил себя Смолов! С такими игроками есть кому доставлять, контролировать мяч. Важно, что они не только могут искать партнеров передачами, но и сами забивать.

То же касается и крайних полузащитников – Жиркова и Смольникова, которые были очень полезны при активных действиях в атаке. Достаточно вспомнить голевой эпизод Миранчука, когда они оба оказались в чужой штрафной. В таком сочетании можно контролировать мяч, прессинговать на чужой половине поля. А когда с Аргентиной ты выпускаешь пять человек сзади, двух опорников и трех нападающих, то что тут получится? Дело ведь не в количестве форвардов, а в качестве тех, кто располагается под ними. Та же Испания в свои золотые годы играла вообще без нападающих и становилась чемпионом мира и Европы. Да и Нигерия в матче с Аргентиной показала, как с ней надо было действовать.

Так что в этом смысле мы наблюдали совершенно иную картину, чем несколькими днями ранее. Как я и говорил, нужно было посмелее играть и больше двигаться, чтобы за счет этого прессинговать. Можно бороться с любым соперникам, пускай не всегда будет получаться положительный результат. Зато ты сыграешь в футбол и потом сможешь сказать, что выложился на полную и сделал все что мог. Думаю, наша сборная именно такой и была с испанцами. Команда показала, на что способна, и в целом добилась неплохого результата», – считает Бубнов.

Товарищеский матч Россия – Испания прошел в Санкт-Петербурге в минувший вторник. Счет встречи – 3:3.