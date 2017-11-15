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  • Бывший арбитр ФИФА: «Оба пенальти в ворота России выдуманы. Судью могут отстранить от ЧМ-2018»

Бывший арбитр ФИФА: «Оба пенальти в ворота России выдуманы. Судью могут отстранить от ЧМ-2018»

15 ноября 2017, 00:14
18

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов​ высказал мнение о работе судейства в товарищеском матче между сборными России и Испании (3:3).

Напомним, что арбитр встречи Джанлука Рокки назначил в ворота россиян два пенальти.

«Оба пенальти выдуманы из ничего. Нарушений даже близко не было. В первый раз игрок сыграл плечом, что разрешено. Ведь до локтя – это не рука. Если во втором он усмотрел борьбу за позицию, то чем отличается этот эпизод от падения Дзагоева в начале игры?

С одной стороны обидно, с другой – чего мы хотим от наших арбитров? Этот судья – кандидат на чемпионат мира. Его могут отстранить теперь», – сказал Хусаинов.

Россия и Испания выдали супершоу! А Смолов — два чумовых гола

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Испания Рокки Джанлука
Комментарии (18)
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cska-62
1510694274
Когда я вижу судью Рокки, то сразу вспоминаю его «судейских хет-трик» в ворота «Ромы» в принципиальном и важном матче с «Ювентусом» ещё эпохи Руди Гарсии. Тогда Рокки назначил в ворота «Ромы» два совершенно липовых пенальти и засчитал гол с очевиднейшим положением вне игры (нападающий «Юве» в глубоком офсайде закрывал вратарю обзор при дальнем ударе). И вместо победы 2:0 «Рома» тогда проиграла 2:3. Рокки потом всё признал, но его никто так и не наказал. В серии А много странностей. Сегодня Рокки назначил в ворота сборной России тоже два совершенно липовых пенальти. В первом случае Кузяев ясно и чётко сыграл плечом, а не рукой, во втором случае – вообще непонятно за что. Хотя на второй минуте матча Дзагоева сбили в штрафной испанцев при приёме мяча толчком. Совершенно откровенно. Надо признать, что Рокки не увидел, что и Миранчук забивал наш второй мяч после того, как мяч к нему отскочил от локтя Жиркова. Откровенно скажу: игра нашей сборной сегодня мне понравилась. На 9 минуте пропустили совершенно необязательный гол. Крошечного Жорди Альба (170 см) наши защитники при навесе оставили без присмотра в центре штрафной и он перекинул неудачно выбравшего позицию Лунёва ударом головой. В дальнейшем таких косяков наша оборона больше не допускала, хотя передачи Кудряшова как были в никуда, так и остались. Лунёв, Васин и Джикиа в ходе матча в дальнейшем отыграли на твёрдую четвёрку. Жаль Лунёва, получившего в конце матча травму. Атакующая и комбинационная игра у сборной России была на высоте. Если учитывать, с кем пришлось играть. У испанцев проходит смена поколений, но мастерства и молодым футболистам не занимать. На мой взгляд, отлично провёл встречу забивший два мяча Смолов, хорошо подключались на флангах Жирков и Смольников, заметны были Дзагоев, Глушаков и Алексей Миранчук. Думаю, что отсутствие Дзагоева и Алексея Миранчука в матче с аргентинцами не позволили команде сыграть в Москве так, как она умеет. Сегодня сборная показала себя в глазах болельщиков как команда, умеющая играть в футбол! Так бы и дальше! С Богом!
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BRO_football
1510695105
Отстранение Рокки от ЧМ было бы неплохой компенсацией сборной России за испорченный матч.
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stream15
1510695555
За нашу сборную никто не отстранит, а даже похвалят.
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Alex Y
1510695976
А наши молодцы
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DAGGER227
1510696676
Хорошая игра!!
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Диктор
1510720311
Если и отстранят-то заслуженно.
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momwig_
1510726360
Про "до локтя" -это, конечно, несусветная чушь, "бывшего арбитра ФИФА" не красит. там действительно не было игры рукой, действительно мяч попал в плечо. Но чтобы сыграть плечом, не нужно выставлять руку в направлении мяча, на механику движения плеча это никак не влияет. 10 см в сторону - и была бы чистая рука, причем игра ей. И вряд ли Кузяев железно знал, какой точкой коснется мяча. Так что по сути это наказание за умысел, в Европе это сплошь и рядом. Никуда судью не отстранят.
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SPACE TRUCKIN
1510726521
ничего себе - один из лучших европейских арбитров!( как его представили)...а если пониже квалификация? ладно первый пендаль - движение рукой было - мог ошибиться...но второй - ни в какие рамки!
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OfaZavr
1510735263
вот хорошо если бы отстранили и наказали.
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чифа
1510751354
да фиг там- отстранят", он ещё все матчи с участием нашей сборной будет судить, типа санкций ))
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