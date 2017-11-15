Бывший арбитр ФИФА: «Оба пенальти в ворота России выдуманы. Судью могут отстранить от ЧМ-2018»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов​ высказал мнение о работе судейства в товарищеском матче между сборными России и Испании (3:3).

Напомним, что арбитр встречи Джанлука Рокки назначил в ворота россиян два пенальти.

«Оба пенальти выдуманы из ничего. Нарушений даже близко не было. В первый раз игрок сыграл плечом, что разрешено. Ведь до локтя – это не рука. Если во втором он усмотрел борьбу за позицию, то чем отличается этот эпизод от падения Дзагоева в начале игры?

С одной стороны обидно, с другой – чего мы хотим от наших арбитров? Этот судья – кандидат на чемпионат мира. Его могут отстранить теперь», – сказал Хусаинов.

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