Геркус — о матче Россия – Испания: «Леша Миранчук в старте! Приятно, когда к нашим просьбам прислушиваются»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал попадание полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в старотвый состав сборной России на матч с командой Испании.

«Приятно, когда к нашим просьбам прислушиваются — Леша в старте! Удачи нашему полузащитнику и всей команде», — написал Геркус в твиттере.

Матч Россия – Испания начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.