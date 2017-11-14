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  • Созин — о матче Россия — Испания: «Хотел бы увидеть игру в футбол от нашей сборной»

Созин — о матче Россия — Испания: «Хотел бы увидеть игру в футбол от нашей сборной»

14 ноября 2017, 19:08
12

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Испании.

«После матча с Аргентиной (сборная России проиграла со счетом 0:1 — прим. ред.), когда я поделился своими ощущениями о невыразительной игре, многие знакомые сказали, что так нельзя. Команду надо любить, поддерживать, и они в этом правы. Но при этом белое надо называть белым, а черное — черным.

Матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года. Поэтому я смотрю с оптимизмом на Испанию – два матча подряд так команда играть не может. Понятно, что будет сделана работа над ошибками.

Я хотел бы увидеть игру в футбол, а не выполнение поставленной задачи вроде сыграть 0:1 или проиграть с приемлемым счетом. Проиграть можно в любой игре, но хочется увидеть футбол с опасными моментами, с атакующими действиями и интересными комбинациями.

Сейчас нам не важен результат, надо проверить, есть ли что-то, что можно противопоставить сильнейшим сборным мира, потому что Аргентина, Бразилия и Испания – в первой пятерке. Жду от сборной хорошего и увлекательного футбола от души, которой не было в матче против Аргентины», — сказал Созин.

Матч Россия — Испания начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Россия Испания
Комментарии (12)
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shinnik
1510676157
Привет,Андрей..)
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insider_retro
1510676437
От души и разрывая рубахи до пупа - это можно, это по русски!!.. Посмотрим, как кормчий у руля сборной смог мотивировать наших удальцов!...)) Если честно, то печалиться и самоуспокаиваться поднадоело... Разухабистый счёт 3-8 меня не расстроит...))
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Eds
1510676472
Думаю, что стараться будут... Самое слабое звено игры в чемпионате и в сборной России - контроль мяча. Очень тяжело работают в отборе и очень легко с ним расстаются... Затем, наши нападающие практически никогда не идут на опережение и мячи до них практически не доходят. Они не предлагают себя. Нет поддержки друг друга. Я понимаю, что защитники других команд тоже стремятся читать игру, но нужно быть дружным, открытым и заряженым. Хоть многие и вспоминают Кержакова из-за его промахов, но реально, он горел на поле... Будем надеяться на креативизм игроков... Или же они будут хранить себя к чемпу... Посмотрим, увидим, чего стоит их мотивация в сборной и в жизни... Ну и удачи пожелать, если они хотят действительно играть в футбол...
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VVM1964
1510678489
" Россия — Испания: «Хотел бы увидеть игру в футбол от нашей сборной» " - ЖДУ ЭТОГО ДАВНО , МОЖЕТ ЭТО И ПРОИЗОЙДЕТ ( НО ЧТО ТО СОМНЕВАЮСЬ , ЧТО СЕГОДНЯ ) )
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Eds
1510686115
Первый гол за Джикией. Он упустил Альбу за спиной. Совершенно не контролировал ситуацию на поле...
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