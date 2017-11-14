Созин — о матче Россия — Испания: «Хотел бы увидеть игру в футбол от нашей сборной»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Испании.

«После матча с Аргентиной (сборная России проиграла со счетом 0:1 — прим. ред.), когда я поделился своими ощущениями о невыразительной игре, многие знакомые сказали, что так нельзя. Команду надо любить, поддерживать, и они в этом правы. Но при этом белое надо называть белым, а черное — черным.

Матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года. Поэтому я смотрю с оптимизмом на Испанию – два матча подряд так команда играть не может. Понятно, что будет сделана работа над ошибками.

Я хотел бы увидеть игру в футбол, а не выполнение поставленной задачи вроде сыграть 0:1 или проиграть с приемлемым счетом. Проиграть можно в любой игре, но хочется увидеть футбол с опасными моментами, с атакующими действиями и интересными комбинациями.

Сейчас нам не важен результат, надо проверить, есть ли что-то, что можно противопоставить сильнейшим сборным мира, потому что Аргентина, Бразилия и Испания – в первой пятерке. Жду от сборной хорошего и увлекательного футбола от души, которой не было в матче против Аргентины», — сказал Созин.

Матч Россия — Испания начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.