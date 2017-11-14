Ибрагимович назвал сборную Швеции «Звецией» после выхода на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал выход «тре крунур» на чемпионат мира-2018.

Вчера, 13 ноября, шведы в ответном матче сыграли вничью с Италией (0:0, первая игра 1:0) и по сумме двух поединков пробились на мундиаль.

На своей странице в твиттере форвард опубликовал фотографию нынешнего состава национальной команды, подписав ее: «Мы Звеция (We are Zweden)».

Примечательно, что с именно буквы Z на английском языке начинается имя Ибрагимовича.