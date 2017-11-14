Бернардески извинился перед ветеранами сборной Италии

Нападающий сборной Италии Федерико Бернардески считает, что невыход команды в финальную стадию чемпионата мира-2018 является трагедией всей страны.

«Для нас это настоящая трагедия. Ветераны сборной не заслужили этого, мы их подвели.

Сегодня уходит часть итальянского футбола. Это чемпионы, которые вписали свои имена в историю футбола.

Я бы хотел поблагодарить их за все, что они сделали. Теперь только от нас зависит, чего сможет добиться сборная Италии», – сказал Бернардески.

Напомним, что после непопадания сборной Италии на ЧМ-2018 о завершении своей карьеры в национальной команде заявили Джанлуиджи Буффон, Даниеле Де Росси, Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини.