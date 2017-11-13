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Де Хеа назвал игроков сборной России быстрыми и техничными

13 ноября 2017, 19:35
33

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа в преддверии товарищеского матча против сборной России дал характеристику нашим игрокам. Испанец считает их быстрыми.

«Я недавно приезжал сюда, в Россию. Игроки сборной России быстры и техничны. Думаю, завтрашний матч будет похож на игру «Манчестер Юнайтед» с ЦСКА (4:1). Тем более соперник снова выступает на своем поле.

У нас для изучения соперника есть главный тренер. Мы проконсультировались у него и представляем, кого опасаться в составе сборной России», – сказал голкипер.

Матч Россия – Испания пройдет 14 ноября и начнется в 21:45 по Москве.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Испания Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид
Комментарии (33)
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Стаz
1510591197
Прослеживается стиль Муриньо - хвалить слабого соперника)
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max74
1510591670
Ниxера не смешно
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Dominator777
1510591893
Перед матчами с нашей сборной топ-звезды Европейских сборных соблюдают закон вежливости к принимающей стороне (к нашей сборной). Иные объяснения просто напрочь отсутствуют.
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серега кашин
1510592430
сказано в знак уважения
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insider_retro
1510592539
Ассоциация с указанным матчем навевает тягостное представление о предстоящем противостоянии... Скорость - это не про наших и льстить не надо... Но, может, в чём другом наши удивят нас, испанцев и себя!..))
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OfaZavr
1510592851
дежурные фразы говорит не более.
Ответить
ИГАРЬ
1510593948
Куда деньги на лечение скидывать?
Ответить
ufos73
1510595051
Они быстро зашибают бабки и технично их тратят ))))))
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Полная Канистра
1510596556
все матчи с испанцами как для нас холодный душ
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zigbert
1510599970
Да уж,броня крепка и танки наши быстры.
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