Де Хеа назвал игроков сборной России быстрыми и техничными

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа в преддверии товарищеского матча против сборной России дал характеристику нашим игрокам. Испанец считает их быстрыми.

«Я недавно приезжал сюда, в Россию. Игроки сборной России быстры и техничны. Думаю, завтрашний матч будет похож на игру «Манчестер Юнайтед» с ЦСКА (4:1). Тем более соперник снова выступает на своем поле.

У нас для изучения соперника есть главный тренер. Мы проконсультировались у него и представляем, кого опасаться в составе сборной России», – сказал голкипер.

Матч Россия – Испания пройдет 14 ноября и начнется в 21:45 по Москве.