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Италия примет Швецию в ответном стыковом матче ЧМ-2018

13 ноября 2017, 21:55
20

В понедельник, 13 ноября, состоится ответный стыковой матч отборочного раунда чемпионата мира-2018, в котором сборная Италии примет команду Швеции. В первой встрече шведы были сильнее – 1:0.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Италия – Швеция. Начало в 22:45, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Швеция
Комментарии (20)
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Danish Dynamite
1510553123
Шведы - красавцы, отлично прошли сложную группу в отборе, итальянцы - наоборот, играли нестабильно в довольно простой группе... Вообще не знаешь, за кого тут болеть. Симпатии разрываются. Ясно только, что у шведов хорошие шансы... у Италии слишком возрастная команда к тому же, а молодую кровь они вливать не спешат (да и нет её особо, чтоб высокого класса). Скажем так, без Италии ЧМ осиротеет больше, но если вдруг шведы пройдут, удивляться не надо. Болеть ни за кого не буду, но почему-то кажется, что скандинавы смогут!
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Томь вперёд
1510553873
Пока сенсация назревает однако. Шведы реально могут выстоять. Без Италии конечно ЧМ многое потеряет, но пусть победит сильнейший!
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Lev Aleks
1510553915
Конечно есть желание увидеть Буффона в России, но Шведы более достойны приехать к нам судя по отбору и первому стыку.
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Lesha VV
1510555856
Переживаю за Италию больше , чем за сборную России...
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+50/-50
1510558193
Кто приедет? Буффон или Златан? Для любого из них, это прощальная гастроль.
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Sterh
1510559192
Forza Italia!
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alex1951
1510562134
Интересная ситуация . Поголовное большинство за Италию , и я в том числе,но предпочтение отдается Щвеции. Позволю не согласиться. После рикошетного гола ,шведы ничем не удивили,хотя ,по идее, им бы закрепить преимущество,но не сделав этого дома, сомневаюсь ,что это удастся сегодня.... Все таки согласитесь ,без Ибрагима Оглы - это совсем другая команда, у того чуйка на гол развита была... Ставлю на Скуадру Адзурру!
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ГераХэвиЛОКО
1510564010
Эта пара -дилемма. Поездку на ЧМ достойны обе сборные. Но всё же без Италии ЧМ потеряет. Как когда то без англичан евро
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15112007
1510570749
Не могу представить, что Италия не приедет на ЧМ2018 Пусть громит шведов!
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Maradoza
1510611359
Буффонище, старина, разделяю твою печаль... Увы для Италии, но шведы хотели в Россию больше итальянцев, что и доказали.
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