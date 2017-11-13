Италия примет Швецию в ответном стыковом матче ЧМ-2018

В понедельник, 13 ноября, состоится ответный стыковой матч отборочного раунда чемпионата мира-2018, в котором сборная Италии примет команду Швеции. В первой встрече шведы были сильнее – 1:0.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Италия – Швеция. Начало в 22:45, не пропустите!

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