Талалаев: «Перед матчем с «Енисеем» ко мне подошел маленький губастый мальчик и начал перебивать. Не знал, что это местный пресс-атташе»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев после матча 23-го тура первенства ФНЛ против «Енисея» (0:2) прокомментировал свое поведение на пресс-конференции.

Отметим, что из-за спора с журналистами два представителя прессы покинули послематчевое мероприятие.

– Что произошло на пресс-конференции в общении с журналистами?

– С какими журналистами?

– С красноярскими.

– Я изумительно пообщался на пресс-конференции с местными журналистами. Более того, мы с ними затем делали селфи. Не могу понять, о чем вы говорите. У меня есть видеозапись этой пресс-конференции. Там два молодых человека… точнее не молодых, я даже не думаю, что они журналисты, ушли после того, как я спросил, понравилась ли им игра. Они задали какой-то вопрос, и я ответил своим вопросом. Они покинули зал. Никаких конфликтов не возникало. Откуда вы это взяли? Наоборот, все было позитивно.

– Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис писал об этом в соцсетях.

– Давайте расскажу вам предысторию. Я никогда не комментирую чужие слова. Только поступки. Перед матчем стоял с нашим спортивным директором, мы беседовали на серьезную тему. Подошел маленький губастый мальчик с очень серьезным видом и начал нас перебивать. Я попросил его отойти, пока мы не закончим общение. К сожалению, не знал, что это местный пресс-атташе. Видимо, это такая месть его, что ли. Потому что во время пресс-конференции никаких эксцессов, ничего не было. Мне задали вопрос, я ответил на него вопросом. Двое покинули зал, а двадцать человек остались. Мы мило беседовали практически пятнадцать минут. Все, что пишет, как он себя называет, пресс-атташе, спрашивайте у него. У меня есть полное видео пресс-конференции, и если оно вдруг понадобится, вплоть до суда, это можно будет показать. Но я не думаю, что слова какого-то смешного человека стоит вообще комментировать.