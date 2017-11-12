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  • Талалаев – журналистам: «11 на 7 научитесь играть, тогда выигрывать будете»

Талалаев – журналистам: «11 на 7 научитесь играть, тогда выигрывать будете»

12 ноября 2017, 18:45
15

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев после поражения от «Енисея» (0:2) устроил перепалку с журналистами.

Талалаев: Понравилась игра вам?

Журналист: Нашей команды.

Талалаев: Вашей команды? 11 на 7 научитесь играть, тогда выигрывать будете.

Журналист: Вы на нас нападать пришли или отвечать на вопросы? У вас есть к нам претензия? Можете вести себя нормально?

Талалаев: Я задал вам вопрос. Какие претензии? Спросил: «Вам понравилась игра?».

Пресс-атташе: Андрей Викторович, это ваша пресс-конференция. Вам задали вопрос – вы отвечаете.

Талалаев: У вас правила какие-то расписаны?

Как сообщает официальный сайт «Енисея», два красноярских журналиста покинули зал пресс-конференций.

Напомним, что «Тамбов» заканчивал игру с двумя красными карточками.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Енисей Тамбов Талалаев Андрей
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Chesn0k
1510502370
журнализды истерички
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zico2205
1510502558
Хотел бы Талалаева увидеть в Ростове !!! Вот там как раз и его место!!! Такого тренера нам очень не доставало...
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Atoniq
1510502937
Я не увидел ничего из сказанного Талалаевым такого, из-за чего можно было уйти обиженным с пресс-конференции...может просто журналисов были другие планы и они решили грамотно слились…)))
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Sola
1510504470
Фига себе, в Красноярске -20 сегодня! Жуть.
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777+
1510505053
Талалаев - красава, все по делу, чувствуется, что человек переживает, но никакой грубости с его стороны не увидел. Не раз бывал на прессухах в первой и второй лигах, приходил, когда мне был интересен тренер приезжей команды. Так вот - на прессуху приходят не только спортивные журналисты( большинство, даже из них, мяч только на картинках видели) но из всяких "Мурзика", "Кот и Пес", "Маша и Медведи" и т.д. Уровень маразма в вопросах иногда зашкаливает... Естественно тренера не могут отвечать бредом на бред и иногда "повышают градус дискуссии". И вот из этого журналюги делают медийную "бомбу"......
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Atoniq
1510506294
После такого только больше стал уважать Талалаева!
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DOCTOR PENALTY
1510506415
Андрей, ты воспитанный человек. Забудь эту прессконфу как страшный сон, будь самим собой. Удар надо держать.
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Нас Много
1510508098
Да уж, нашли воспитанного человека. Воспитанный проигрывает достойно...
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kazak1975
1510509212
Нормальный, вменяемый человек. Журнадятлы рисанулись.
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Serjoga
1510509672
Молодец! Без мата, культурненько послал людишек, называющих себя журналистами!
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