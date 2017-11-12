Талалаев – журналистам: «11 на 7 научитесь играть, тогда выигрывать будете»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев после поражения от «Енисея» (0:2) устроил перепалку с журналистами.
Талалаев: Понравилась игра вам?
Журналист: Нашей команды.
Талалаев: Вашей команды? 11 на 7 научитесь играть, тогда выигрывать будете.
Журналист: Вы на нас нападать пришли или отвечать на вопросы? У вас есть к нам претензия? Можете вести себя нормально?
Талалаев: Я задал вам вопрос. Какие претензии? Спросил: «Вам понравилась игра?».
Пресс-атташе: Андрей Викторович, это ваша пресс-конференция. Вам задали вопрос – вы отвечаете.
Талалаев: У вас правила какие-то расписаны?
Как сообщает официальный сайт «Енисея», два красноярских журналиста покинули зал пресс-конференций.
Напомним, что «Тамбов» заканчивал игру с двумя красными карточками.
Источник: Бомбардир.ру