Талалаев – журналистам: «11 на 7 научитесь играть, тогда выигрывать будете»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев после поражения от «Енисея» (0:2) устроил перепалку с журналистами.

Талалаев: Понравилась игра вам?

Журналист: Нашей команды.

Талалаев: Вашей команды? 11 на 7 научитесь играть, тогда выигрывать будете.

Журналист: Вы на нас нападать пришли или отвечать на вопросы? У вас есть к нам претензия? Можете вести себя нормально?

Талалаев: Я задал вам вопрос. Какие претензии? Спросил: «Вам понравилась игра?».

Пресс-атташе: Андрей Викторович, это ваша пресс-конференция. Вам задали вопрос – вы отвечаете.

Талалаев: У вас правила какие-то расписаны?

Как сообщает официальный сайт «Енисея», два красноярских журналиста покинули зал пресс-конференций.

Напомним, что «Тамбов» заканчивал игру с двумя красными карточками.