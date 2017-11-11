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  • Сорокин: «Как сработала организация матча в «Лужниках»? Для первого раза очень хороший результат»

Сорокин: «Как сработала организация матча в «Лужниках»? Для первого раза очень хороший результат»

11 ноября 2017, 23:35
9

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин считает, что организация товарищеского матча РоссияАргентина (0:1) на стадионе «Лужники» была хорошей.

«Стадион прекрасный. Все схемы транспорта, загрузки стадиона, работы со зрителями сработали более-менее хорошо. Для первого раза очень хороший результат.

Конечно, есть моменты, которые нужно доделать в стадионе. Может быть, даже после следующей игры мы их подкорректируем», — сказал Сорокин.

Напомним, что комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию матча.

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Россия Аргентина
Комментарии (9)
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edw7777
1510432776
Или идиот или сволочь. Третьего не дано.
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paracetamol
1510432865
Кто врет: он или Губерниев?
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Mikhailos
1510433121
Люди по часу стояли после матча на холоде, идя толпой как пингвины до метро, закрытые с обоих сторон ментами. Позорище!
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DOCTOR PENALTY
1510433224
Отвратительная организация, у Губерниева коньяк закончился, а взять негде. Просто безобразие!
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Борз-95
1510434498
Тут Губерниев правдивее.
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GoldPlayFIFARus9
1510434669
"Даже может быть мы их подкорректируем". Пздц... Чинуши во всей красе. Может подкорректируем,а может и нет.Да и вообще всё збс было. Так и надо людей после матча часок другой мариновать!
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Rainmaker
1510435193
Мда... ничего не меняется... Что же будет во время ЧМ?
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Александр52
1510441422
Александр52 Был на матче. Добрался с метро Воробьёвы горы просто отлично. Вежливо, культурно, нигде не стоял. Стадион шикарный, но сортиры сделаны отвратно. Во всех дверных проёмах косяки с нижними выступаюшими порогами. Очень тесно, по 6 писсуаров. Сама игра просто дрянь. Наша сборная нулевая, Шансов на ЧМ никаких. Для кого эти миллиардные стадионы строим. Выход после матча просто безобразный. Второй ярус, а это не менее 40000 человек продержали не выпуская 40 минут. Люди начали скандировать достаточно приличные лозунги, но могли и взорваться. Всё было на грани фола. Метро Воробьёвы горы закрыли на выход. Зачем, не понятно. Вокруг стадиона полная темень, а идёт возбуждённая толпа и ещё моросит дождь. Под ногами просто лужи воды и ничего не видно. Сделали выход в одном направлении и через узкое горлышко, вокруг милиция на конях и космонавты в доспехах и с дубинками в руках, не в кабуре, а именно в руках. Против кого хочется спросить ?? Это же мирный футбол, открытие Лужников, а не антикоррупционная акция. Людей вдоль оцепления отправили к дальнему входу в метро Спортивная. Многие были с детьми, все же ходили на праздник, на открытие любимого стадиона и на Месси посмотреть. Короче от конца матча, до входа в метро время составило 2 часа 20 мину. Нет, больше на футбол не пойду, буду сидеть дома. А Аргентина с Месси очень даже понравились и народ их приветствовал аплодисментами. Ну а наши как всегда ничего не показали. А очень жаль. Многие именно шли на них
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Asbjorn
1510447055
Все что не провал-то успех по ходу,на людей плевать хотели,что на стадионе держали
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