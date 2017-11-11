Сорокин: «Как сработала организация матча в «Лужниках»? Для первого раза очень хороший результат»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин считает, что организация товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1) на стадионе «Лужники» была хорошей.

«Стадион прекрасный. Все схемы транспорта, загрузки стадиона, работы со зрителями сработали более-менее хорошо. Для первого раза очень хороший результат.

Конечно, есть моменты, которые нужно доделать в стадионе. Может быть, даже после следующей игры мы их подкорректируем», — сказал Сорокин.

Напомним, что комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию матча.