Глушаков: «Договорился ли я обменяться футболками с Месси? Нет, просто попросил и все»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал поражение сборной России от команды Аргентины в товарищеском матче (0:1). Также он рассказал о том, как обменялся футболками с нападающим аргентинцев Лионелем Месси.

«Я не договаривался с Месси. Просто попросил и все, когда шли. Я не планировал. Чуть ли не вся команда с кем-то футболками поменялась.

Бывали матчи и получше, конечно, но понятно, что у Аргентины хорошая сборная и отличный подбор игроков, особенно нападающих. Нам приходилось больше обороняться, поэтому мы довольно мало атаковали.

У нас было не так много моментов. Нам надо агрессивнее и стараться забивать — все же без голов побед не бывает. Момент с голом? Я не смотрел повтор, но говорят, что был офсайд.

Мы проверяем, пробуем разные сочетания игроков. Многие пропускают из-за травм. Сейчас мы хотим проверить свои силы в играх с топовыми сборными.

Аргентинцы отдали всю силу? Это у них надо спросить, как они себя ощущали. Мы разбирали много матчей сборной Аргентины, смотрели, как действует Месси. Сегодня он играл так же, как и на нарезках, которые мы смотрели», — сказал Глушаков.

Следующий товарищеский матч сборная России сыграет 14 ноября с командой Испании. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы