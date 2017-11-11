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  • Глушаков: «Договорился ли я обменяться футболками с Месси? Нет, просто попросил и все»

Глушаков: «Договорился ли я обменяться футболками с Месси? Нет, просто попросил и все»

11 ноября 2017, 19:24
12

Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал поражение сборной России от команды Аргентины в товарищеском матче (0:1). Также он рассказал о том, как обменялся футболками с нападающим аргентинцев Лионелем Месси.

«Я не договаривался с Месси. Просто попросил и все, когда шли. Я не планировал. Чуть ли не вся команда с кем-то футболками поменялась.

Бывали матчи и получше, конечно, но понятно, что у Аргентины хорошая сборная и отличный подбор игроков, особенно нападающих. Нам приходилось больше обороняться, поэтому мы довольно мало атаковали.

У нас было не так много моментов. Нам надо агрессивнее и стараться забивать — все же без голов побед не бывает. Момент с голом? Я не смотрел повтор, но говорят, что был офсайд.

Мы проверяем, пробуем разные сочетания игроков. Многие пропускают из-за травм. Сейчас мы хотим проверить свои силы в играх с топовыми сборными.

Аргентинцы отдали всю силу? Это у них надо спросить, как они себя ощущали. Мы разбирали много матчей сборной Аргентины, смотрели, как действует Месси. Сегодня он играл так же, как и на нарезках, которые мы смотрели», — сказал Глушаков.

Следующий товарищеский матч сборная России сыграет 14 ноября с командой Испании. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Россия Аргентина Глушаков Денис Месси Лионель
Комментарии (12)
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paracetamol
1510418100
Главная проблема нашего дуболома, обмен футболками, озвучена.
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Yurini
1510418504
Аргентинци пихнули один гол нашим... Испанцы пихнуть 3 минимум! Можно не смотреть даже по телику!
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САНЁК17
1510419881
Ты был достоин.
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lekseij2007
1510420450
Цель на матч Глушак выполнил : футболку добыл. Хорошо, что хоть на второй тайм вышел.
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upiter535
1510421227
Роналду не дал ему футболку,послал подальше. Посмотрим,у кого из испанцев выпросит!
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ИванЯ
1510421345
Теперь у Месси футболка Глушакова
Ответить
Lester84
1510425142
Глушак - красава, не зассал и поменялся. Другие наверное побоялись, что Месси их футболки не возьмет))
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raritet
1510425560
как же свезло лионелю...
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DUHSANBE
1510428495
А трусики когда поменяете?
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