Мутко: «Лужники» лучше сборной России выдержали проверку»

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором сборная России проиграла Аргентине (0:1).

Встреча прошла на стадионе «Лужники», который принял первую игру после реконструкции.

«Матч хороший для спарринга, но видно, что Аргентина — команда другого уровня. Побыстрее, потехничнее.

Стадион фантастический, он лучше наших парней выдержал эту проверку», – сказал Мутко.

Следующий матч сборная России проведет в Санкт-Петербурге против Испании. Игра состоится 14 ноября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы