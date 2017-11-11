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  • Кузяев: «Полностью закрыть Месси не удалось, но опыт хороший»

Кузяев: «Полностью закрыть Месси не удалось, но опыт хороший»

11 ноября 2017, 18:23
8

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал результат товарищеской встречи против команды Аргентины (0:1). Единственный мяч в этой встрече забил Серхио Агуэро.

«Сборная Аргентины, конечно, удивила. В чемпионате России матчей такого уровня нет. Сразу чувствуется разница. Игроки топ-уровня. Было непросто.

Перекрыть полностью Месси нам сегодня не удалось, он создавал опасные моменты. Но это был хороший опыт», – сказал Кузяев в эфире канала «Сила».

Матч сборных России и Испании состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Россия Месси Лионель Кузяев Далер
Комментарии (8)
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deinego77@yandex.ru
1510414338
А чем Аргентина удивила? Играли в полсилы,без напряга забили в концовке.
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insider_retro
1510414456
Аргентина впечатлила!.. Игры с подобными сборными показывают рамки возможного и недосягаемого! А так же указывают дистанцию, которую ещё надо преодолеть, что бы после игры было не стыдно майками меняться...))
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max74
1510414829
Нах..ра ты его по ногам-то бил, закрывальщик ? Это если по твоим ходулям **..нуть то никто и не вспомнит, а если б Месси поломали, то сраму бы натерпелись в мировом масштабе.
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OfaZavr
1510416062
так то не очень чем и удивила Аргентина, вот если бы от этого матча что-то зависело совсем другая игра была бы.
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Axe111
1510417730
Нулевка
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Liverpool#krasnodar
1510418623
По мне так Россия сегодня играла как ска Хабаровск главное не пропустить. Зато дзагоев говорит что играет в атакующий футбол
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Italian_93
1510419627
Какой опыт обсрались на 200%
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DOCTOR PENALTY
1510432871
Кузяев после травмы ещё форму не набрал, Дзагоев то же самое. Зачем Черчесов их выпускал? Ещё бы Габулова поставил. Развёл землячество. А Ерохин, Миранчуки, Жирков просидели в запасе. Денисова вообще не взял. В футболе каждая недоработка может стать роковой, даже мелкая. Сегодня убедились. Это ещё при такой игре Акинфеева..
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