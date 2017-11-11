Кузяев: «Полностью закрыть Месси не удалось, но опыт хороший»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал результат товарищеской встречи против команды Аргентины (0:1). Единственный мяч в этой встрече забил Серхио Агуэро.

«Сборная Аргентины, конечно, удивила. В чемпионате России матчей такого уровня нет. Сразу чувствуется разница. Игроки топ-уровня. Было непросто.

Перекрыть полностью Месси нам сегодня не удалось, он создавал опасные моменты. Но это был хороший опыт», – сказал Кузяев в эфире канала «Сила».

Матч сборных России и Испании состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы