Бабаев: «В матче с Аргентиной Фернандес выглядел неплохо, но, похоже, получил повреждение»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итог товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1), а также заявил, что защитник армейцев Марио Фернандес, замененный в перерыве на Игоря Смольникова, возможно получил повреждение.

«Были интересные моменты, Аргентина есть Аргентина. Акинфеев молодец, как всегда. Фернандес выглядел неплохо, но, похоже, получил повреждение. Пока нет сведений, насколько серьезное. Дзагоев немного оживил игру в центре поля», – сказал Бабаев.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы