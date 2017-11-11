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  • Баринов: «Локомотив» уже давно не выигрывал чемпионат России; думаю, пора»

Баринов: «Локомотив» уже давно не выигрывал чемпионат России; думаю, пора»

11 ноября 2017, 12:05
6

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что железнодорожникам уже пора стать чемпионом России. По словам игрока, красно-зеленым по силам занять первую строчку в турнирной таблице по окончании сезона.

«Лидерство «Локомотива» – это не только результат тяжелой и плодотворной работы, но и дух коллективизма в команде. Думаю, что пора бы нам уже выиграть чемпионат, клуб давно уже не побеждал в национальном первенстве. Считаю, что нам по силам это сделать, и мы постараемся приложить все усилия, чтобы завоевать золотые медали первенства страны», – сказал Баринов.

После 16-ти туров «Локомотив» лидирует в РФПЛ, имея в активе 33 очка и опережая идущий вторым «Зенит» на три балла.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (6)
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acer2003
1510392167
Пустые разговоры..Всё увидим по весне !!!
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qwerty991
1510395747
Да, а потом Рубин, потом ЦСКА, Зенит, Зенит, ЦСКА, ЦСКА, Зенит.
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Par Mezan
1510396300
Вполне вероятно, если прибавить смелости и везения.
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Axe111
1510401111
Давай досвидания
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vanikischin
1510406958
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multiscan
1510426225
С чемпионством может получиться, если только в межсезонье не потеряют костяк клуба, типа Миранчуков и б.м.забивных легионеров.
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