Баринов: «Локомотив» уже давно не выигрывал чемпионат России; думаю, пора»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что железнодорожникам уже пора стать чемпионом России. По словам игрока, красно-зеленым по силам занять первую строчку в турнирной таблице по окончании сезона.

«Лидерство «Локомотива» – это не только результат тяжелой и плодотворной работы, но и дух коллективизма в команде. Думаю, что пора бы нам уже выиграть чемпионат, клуб давно уже не побеждал в национальном первенстве. Считаю, что нам по силам это сделать, и мы постараемся приложить все усилия, чтобы завоевать золотые медали первенства страны», – сказал Баринов.

После 16-ти туров «Локомотив» лидирует в РФПЛ, имея в активе 33 очка и опережая идущий вторым «Зенит» на три балла.