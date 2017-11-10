Аршавин поздравил болельщиков «Зенита» с 10-летием первого чемпионства

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин пригласил болельщиков отметить 10 лет спустя первого чемпионства клуба в РФПЛ.

«Всем привет. Рад поздравить клуб и всех болельщиков сине-бело-голубых с 10-летием первого российского чемпионства. Это был один из самых ярких и драматичных сезонов в истории «Зенита». Приглашаю всех отметить это событие 19 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Увидимся», — говорится в сообщении игрока «Кайрата».

19-го ноября команда Роберто Манчини примет «Тосно» в рамках 17-го тура чемпионата России.