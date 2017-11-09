Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов — о Вернблуме: «Он костолом; я сказал это, когда впервые увидел его игру»

Орлов — о Вернблуме: «Он костолом; я сказал это, когда впервые увидел его игру»

9 ноября 2017, 20:14
29

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поведении полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» – ЦСКА (2:2).

«Я работал на первом матче Вернблума в России, когда ЦСКА принимал «Зенит», и увидел, как швед ставит ногу. Сказал тогда, что в полку костоломов прибыло.

Мне вечером перезвонили, и Слуцкий просил передать, что неудобно так принимать легионеров, все-таки шведский футболист, кандидат в сборную, все прочее. А я спрашиваю: «Ну он костолом или нет?»

Самое печальное другое. Знаете, что футболисты рассказывают? Вернблум бьет их и говорит: «Меня никогда не выгонят с поля». Откуда у него такая уверенность? Он наглый. Причем у Понтуса такой эпатаж только на футбольном поле.

Сколько он нарушает правил? Удар локтем в матче с «Локомотивом» — это прямая красная карточка, как мы видим на примере зарубежных матчей. Это же нанесение травмы, так и убить можно человека. Почему-то ему арбитры благоволят», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что КДК не стал рассматривать эпизод, в котором Вернбулм ударил локтем Алексея Миранчука во время матча «Локомотив» – ЦСКА в минувшие выходные.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус Орлов Геннадий
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1510249174
КДК---там сидят одни уроды, ждут травму когда игрока унесут с поля ?
Ответить
WhiteEgon
1510249805
Да сколько можно уже Вернблума костерить? Грубый игрок, но один из лучших в чемпионате. Веллитон Кефиру травму нанес, так ему пришлось потом клуб менять из-за травли. Если Понтус виноват, то где дисквалификация? Все привыкли к нежно-бабскому футболу, и совсем забыли как раньше бились игроки друг с другом.
Ответить
каа
1510250143
"Уважаемый" Генадий...Хватит нести ересь...назовите хоть одного игрока, которому поломал кости Вернблум...?! нету таких...Даже травму не припомню чтоб нанес... ДА, играет жестко..но за это его и уважаю...
Ответить
shish_414
1510250719
Да пусть пиз...ятся...!кто-то симулирует как девка и это куда противнее, лучше пусть как мужики играют, такие бабкки получают, за то что мяч пинают, есть судья для таких эпизодов, и скорее всего он эпизод не видел, подсказал боковой и чтобы не накосячить, выбрал среднее! Ну и Миранчук красавец не ныл почти
Ответить
truded
1510251751
похоже "бомбардир" подрабатывает на черном пиаре...
Ответить
rostik-100
1510252298
Орлов никакой как комментатор. Человек владеет одной фразой:"свободная зона", " пас в свободную зону", "побежал в свободную зону". Ранее Зенит просил комментировать только его матчи, вроде был фортовый комментатор. Что может он знать про Вернблума. Стал игрок новым нападающим ЦСКА, удачи ему и его сборной на отбор в Россию, пусть там дров наламает...
Ответить
Nerlinger
1510252621
Гена хватит Бредить!!! Иди на пенсию!!! Не засоряй эфир и ленту!!!
Ответить
Italian_93
1510253685
О бомжатский нытик еще живой
Ответить
ALEX ML
1510258701
Мерзкое нытьё достало уже
Ответить
Lester84
1510258891
Орлуша, если Понтус костолом, то отвечай за базар. Он кому-то травму нанес или кого-то поломал за последние лет 5?
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
2
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
2
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
13
Все новости
Все новости
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
5
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
13
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
2
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
5
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
11
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
4
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+