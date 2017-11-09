Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поведении полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» – ЦСКА (2:2).

«Я работал на первом матче Вернблума в России, когда ЦСКА принимал «Зенит», и увидел, как швед ставит ногу. Сказал тогда, что в полку костоломов прибыло.

Мне вечером перезвонили, и Слуцкий просил передать, что неудобно так принимать легионеров, все-таки шведский футболист, кандидат в сборную, все прочее. А я спрашиваю: «Ну он костолом или нет?»

Самое печальное другое. Знаете, что футболисты рассказывают? Вернблум бьет их и говорит: «Меня никогда не выгонят с поля». Откуда у него такая уверенность? Он наглый. Причем у Понтуса такой эпатаж только на футбольном поле.

Сколько он нарушает правил? Удар локтем в матче с «Локомотивом» — это прямая красная карточка, как мы видим на примере зарубежных матчей. Это же нанесение травмы, так и убить можно человека. Почему-то ему арбитры благоволят», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что КДК не стал рассматривать эпизод, в котором Вернбулм ударил локтем Алексея Миранчука во время матча «Локомотив» – ЦСКА в минувшие выходные.