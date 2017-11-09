КДК не стал наказывать Вернблума за удар Алексея Миранчука в матче «Локомотив» – ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц прокомментировал позицию КДК по эпизоду с ударом полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума во время матча 16-го тура чемпионата России «Локомотив» – ЦСКА (2:2).
«Что касается эпизода с ударом Вернблума, то судья оценил этот эпизод и принял решение – Вернблум получил желтую карточку. Поэтому КДК не стал рассматривать данный эпизод», — сказал Григорьянц.
Напомним, что на 57-й минуте матча швед ударил локтем полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
Ранее Антон Миранчук рассказал, что считает нарушение намеренным.
Источник: Чемпионат.ком