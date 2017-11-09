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  • КДК не стал наказывать Вернблума за удар Алексея Миранчука в матче «Локомотив» – ЦСКА

КДК не стал наказывать Вернблума за удар Алексея Миранчука в матче «Локомотив» – ЦСКА

9 ноября 2017, 17:07
50

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц прокомментировал позицию КДК по эпизоду с ударом полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума во время матча 16-го тура чемпионата России «Локомотив» – ЦСКА (2:2).

«Что касается эпизода с ударом Вернблума, то судья оценил этот эпизод и принял решение – Вернблум получил желтую карточку. Поэтому КДК не стал рассматривать данный эпизод», — сказал Григорьянц.

Напомним, что на 57-й минуте матча швед ударил локтем полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Ранее Антон Миранчук рассказал, что считает нарушение намеренным.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Вернблум Понтус Григорьянц Артур
Комментарии (50)
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anri1703
1510236574
гинер все купил )))
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ufos73
1510238055
Пи**ры а х8ли вы тогда эпизод с Промесем рассматривали и дали 3-ку? Га**ны продажные во главе с этим конем педальным!
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Сильвербой
1510238625
Да, верх идиотизма!!! Продажные ублюдки, больше сказать нечего!!!
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Полная Канистра
1510239666
ТРУСЫ гинера испугались
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Axe111
1510239757
Конечно плять не стал наказывать, продажные шавки, фу с*ка хуже геев
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Zenmaster
1510240468
Кони вообще оборзели - так на судью прыгать - в Европе прямая красная !!! Да и по ногам лупить - это не единоборство !!! Наказывать их НАДО !!!
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Gullit 76
1510240641
КДК - Клоуны,дураки и козлы.
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Dominator777
1510240927
Вернблум, исходя из количества постов о нем, однозначно самый популярный футболист РФПЛ. Болельщикам свиного клуба он, наверное, заплатил, чтобы те не забывали постить про него (большинство постов - от них). Предлагаю тему закрыть, так как судья и КДК вынесли решение, на которое публикации постов никак не повлияют. Восточная пословица гласит:"Собака лает, а караван идет."
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VVM1964
1510241576
" БУМЕРАНГОМ " ПРИЛЕТИТ .
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Спартач_навсегда
1510251229
это в норме,гинер там всем заправляет....... этому костолому надо бы лет на 5 запретить играть в футбол...... а лучше дисквалифицировать пожизненно,неадекват бешеный.......
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