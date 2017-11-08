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  • Антон Миранчук: «Не хотел бы видеть Вернблума в «Локомотиве». Очень жесткий, хитрый игрок»

Антон Миранчук: «Не хотел бы видеть Вернблума в «Локомотиве». Очень жесткий, хитрый игрок»

8 ноября 2017, 01:10
40

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал об эпизоде матча 16-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:2), когда игрок армейцев Понтус Вернблум сфолил на Алексее Миранчуке.

«Я бежал как раз сзади. Леша разгонял атаку, ушел от защитника, уже отдавал пас – и тот снес. Видно было: Вернблум сделал это специально, пошел на откровенную грубость.

Эмоциональный игрок, всегда этим отличался. Потом еще на фотках смотрели с братом, как он сделал движение локтем. Что Леша говорит про Вернблума? Да ничего. Понятно, что и удалить шведа можно было. Но спорить-то бесполезно. Тем более когда решение уже принято.

Понтус действительно очень жесткий и хитрый по натуре. Знает, как ударить и как это ловко обыграть. Такие игроки есть во всех лигах, вот и нам попался.

В «Локомотиве» таких нет. Тот же Игорь Денисов – точно другой. Хотя он всегда эмоционален, переживает все моменты. Видно, что игрок с опытом. Если я где-то ошибусь – всегда подсказывает. Бывает, что и на повышенных тонах, особенно когда ситуация накаленная. Наверное, не хотел бы видеть Вернблума у нас в команде», — сказал Антон Миранчук.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Вернблум Понтус Миранчук Антон
Комментарии (40)
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prezent2017
1510093020
Вернблум - конское отродье.
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GM
1510093939
А что, Тарасов уже перестал быть костоломом? Давно исправился?
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Nesterenko
1510104482
Денисов это прекрасный опорник с большим опытом. А Вернблум это клоун и скандалист. Как сказал Генич - его нужно дисквалифицировать до конца сезона.
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Евгений П
1510113773
Самый грязный игрок РФПЛ
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gari69
1510122317
Хитрожопый ,наглый,хам-регулярно включающий удивлённого дурака
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SunRomeS
1510127832
У него самоотдача бешеная, ну вот на этом фоне он и может палку перегнуть, всем бы такое желание победить.... Уважаю его и как футболиста, и как человека! Мои пристрастия тут ни причем.
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bset
1510128180
Я бы тоже не хотел видеть таких игроков, как Вернблум, у соперников. Соперникам лучше игроков помягче и побесхитростней.
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ARTHUR19
1510129285
Да брат у тебя такой же, такой же крысиныш. Вермблум хотя бы это делает открыто. До сих пор вспоминаю то как он мяч пнул на Петровском, пока судья в другую сторону смотрел.
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OfaZavr
1510130337
да такие игроки может в бою и нужны, но чисто по человечески он отвратителен.
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maygli
1510144871
Уважаемые болельщики ЦСКА, не надо путать жёсткость и грубость игроков на поле с хамством и подлостью Вернблума. Для ЦСКА от него больше вреда чем пользы.
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