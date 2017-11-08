Антон Миранчук: «Не хотел бы видеть Вернблума в «Локомотиве». Очень жесткий, хитрый игрок»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал об эпизоде матча 16-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:2), когда игрок армейцев Понтус Вернблум сфолил на Алексее Миранчуке.

«Я бежал как раз сзади. Леша разгонял атаку, ушел от защитника, уже отдавал пас – и тот снес. Видно было: Вернблум сделал это специально, пошел на откровенную грубость.

Эмоциональный игрок, всегда этим отличался. Потом еще на фотках смотрели с братом, как он сделал движение локтем. Что Леша говорит про Вернблума? Да ничего. Понятно, что и удалить шведа можно было. Но спорить-то бесполезно. Тем более когда решение уже принято.

Понтус действительно очень жесткий и хитрый по натуре. Знает, как ударить и как это ловко обыграть. Такие игроки есть во всех лигах, вот и нам попался.

В «Локомотиве» таких нет. Тот же Игорь Денисов – точно другой. Хотя он всегда эмоционален, переживает все моменты. Видно, что игрок с опытом. Если я где-то ошибусь – всегда подсказывает. Бывает, что и на повышенных тонах, особенно когда ситуация накаленная. Наверное, не хотел бы видеть Вернблума у нас в команде», — сказал Антон Миранчук.