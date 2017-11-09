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  • Представлен официальный мяч ЧМ-2018. Дзагоев не хочет играть в Чемпионшипе. Дайджест событий дня

Представлен официальный мяч ЧМ-2018. Дзагоев не хочет играть в Чемпионшипе. Дайджест событий дня

9 ноября 2017, 20:00
5

С «Ростова» требуют взыскать более 253 миллионов.

Агуэро рассматривает вариант возвращения в «Индепендьенте».

«Арсенал» установил цену на Озила – 30 миллионов фунтов.

Фабио Каннаваро ушел из одного китайского клуба и пришел в другой.

На сайте Первого канала можно будет персонально следить за Месси в игре против сборной России.

Маурисио может вернуться в «Спартак».

Черчесов считает, что сборная России сделала качественный скачок в плане игры.

Месси принял Дриусси за своего фаната.

Дзагоев заявил, что не поедет к Слуцкому в «Халл».

В Москве был представлен официальный мяч ЧМ-2018.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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GoLenaStop
1510263348
везде кризис... футбол не исключение.
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igormaddog
1510274097
Дзаге стоило бы попробовать себя в Халл сити!
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Поль
1510290802
Арсеналу Ди мария нужен
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ivantsevivan
1510299640
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gycrmalrrohm
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