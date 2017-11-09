Представлен официальный мяч ЧМ-2018. Дзагоев не хочет играть в Чемпионшипе. Дайджест событий дня

С «Ростова» требуют взыскать более 253 миллионов.

Агуэро рассматривает вариант возвращения в «Индепендьенте».

«Арсенал» установил цену на Озила – 30 миллионов фунтов.

Фабио Каннаваро ушел из одного китайского клуба и пришел в другой.

На сайте Первого канала можно будет персонально следить за Месси в игре против сборной России.

Маурисио может вернуться в «Спартак».

Черчесов считает, что сборная России сделала качественный скачок в плане игры.

Месси принял Дриусси за своего фаната.

Дзагоев заявил, что не поедет к Слуцкому в «Халл».

В Москве был представлен официальный мяч ЧМ-2018.