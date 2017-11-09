Черчесов: «Сборная России сделала качественный скачок в плане игры»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об атмосфере в национальной команде. Специалист также отметил, что под его руководством сборная стала играть лучше.

«Руководство РФС создает нам все условия, все организационные вопросы решаются на топ-уровне. Все это вкупе и дает хорошую атмосферу. Наша задача не просто иметь хорошую атмосферу в команде, но и показывать соответствующий футбол.

Думаю, что в плане игры мы сделали качественный скачок. И болельщики нам стали больше симпатизировать. Неслучайно на каждом матче стадионы забиты до отказа. Ждем аншлага и на игре с Аргентиной», – заявил Черчесов.

Напомним, матч Россия – Аргентина пройдет 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники».