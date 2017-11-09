Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Сборная России сделала качественный скачок в плане игры»

Черчесов: «Сборная России сделала качественный скачок в плане игры»

9 ноября 2017, 14:51
34

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об атмосфере в национальной команде. Специалист также отметил, что под его руководством сборная стала играть лучше.

«Руководство РФС создает нам все условия, все организационные вопросы решаются на топ-уровне. Все это вкупе и дает хорошую атмосферу. Наша задача не просто иметь хорошую атмосферу в команде, но и показывать соответствующий футбол.

Думаю, что в плане игры мы сделали качественный скачок. И болельщики нам стали больше симпатизировать. Неслучайно на каждом матче стадионы забиты до отказа. Ждем аншлага и на игре с Аргентиной», – заявил Черчесов.

Напомним, матч Россия – Аргентина пройдет 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники».

Источник: РФС
Товарищеские матчи Россия Черчесов Станислав
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1510230855
И куда же они скакнули ))))???
Ответить
mialkov
1510231173
Для кого это заявлено? Для Мудко? Саламыч, болельщика трудно обмануть! А на стадионы - да, пойдем, поболеем за на настоящий футбол в исполнении одних из сильнейших сборных.
Ответить
А Л Е К С А Н Д Р К
1510231560
Есть мнение, что Денисов для сборной важнее Черчесова )
Ответить
Tostao
1510231584
Они там чё, антидеприссанты принимают? Комбаров уже никого не боится, Черчесов совершил качественный скачок... надо дозу снижать.
Ответить
+50/-50
1510231616
- "Думаю, что в плане игры мы сделали качественный скачок". 1. Если думает, значит есть чем. Это уже хорошо. 2. А был ли мальчик, это покажет сама игра. И только игра покажет - качественный или злокачественный. - Успехов сборной в игре с Аргентиной.
Ответить
uc83
1510232147
м да - в качестве сбора денег Черчесов сделал скачок
Ответить
vodomut
1510235033
что я не понял,в какую сторону они cкакнули?
Ответить
lekseij2007
1510236629
После победы на динамо он это решил?
Ответить
qwera 1969
1510240462
Люди придут на Месси посмотреть, а не под твоим тупым руководством сборную....
Ответить
OfaZavr
1510243260
качественный скачок на одном месте сделали)))
Ответить
Главные новости
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
2
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
2
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
13
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Все новости
Все новости
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
5
Совладельцы «Челси» решили продать акции
20:25
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
13
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
2
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
5
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17:53
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
11
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+