Месси: «Работа Сампаоли вызывает большое уважение»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился своим мнением относительно нынешнего главного тренера национальной команды Хорхе Сампаоли.

«Сампаоли – очень умный человек, который ясно представляет себе, что хочет от своих команд. То, как он живет своей профессией, как готовит игроков, как думает наперед вызывает большое уважение. Так было и в сборной Чили, и в «Севилье». Это то, чего мы все ждали», – сказал Месси в интервью телеканалу TyC Sports.

Сборной Аргентине предстоит провести товарищеский матч с Россией. Игра пройдет 11 ноября в Москве, на стадионе «Лужники».