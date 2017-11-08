Месси против продажи «Барселоной» Серхи Роберто

Лидер «Барселоны» Лионель Месси отрицательно смотрит на возможный уход из команды полузащитника Серхи Роберто. Как сообщается, аргентинец против продажи 25-летнего хавбека. Месси считает Роберто одним из игроков, которого каталонцы должны удерживать в составе любыми способами. Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов заплатить за полузащитника 40 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Испании девять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.