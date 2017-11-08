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Озил хочет получить новый игровой номер в «Арсенале»

8 ноября 2017, 09:19
6

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил готов остаться в Лондоне. Причиной этому может послужить игровая футболка с номером 10. Именно в ней он хотел бы продолжить выступление в английском клубе – сейчас он играет под 11 номером. Это условие является дополнительным к увеличению зарплаты.

Напомним, что действующий контракт 29-летнего футболиста истекает летом 2018 года. Немец турецкого происхождения по этой причине сможет покинуть «Арсенал» в качестве свободного агента.

За «Арсенал» Озил выступает с 2013 года. Тогда он перешел из «Реала» за 47 миллионов евро.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Трансферы Арсенал Озил Месут
Комментарии (6)
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Lev Aleks
1510123497
Хорошо, что не 110 номер попросил)
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Rebrova
1510126458
Ну не настолько ключевой игрок.
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Михас007
1510126497
можно и 110
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ruverzema29rus
1510134152
с Уилшером пускай поменяются
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vick-north-west
1510139143
Уилшир будет возражать наверно, к тому же по 10-кой обычно нападающий играет, больше подойдет Уолкотту или Уэлбеку.
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Sosisochkin
1510145649
Ой получив 10 как будто летать начнет
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