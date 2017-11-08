Озил хочет получить новый игровой номер в «Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил готов остаться в Лондоне. Причиной этому может послужить игровая футболка с номером 10. Именно в ней он хотел бы продолжить выступление в английском клубе – сейчас он играет под 11 номером. Это условие является дополнительным к увеличению зарплаты.

Напомним, что действующий контракт 29-летнего футболиста истекает летом 2018 года. Немец турецкого происхождения по этой причине сможет покинуть «Арсенал» в качестве свободного агента.

За «Арсенал» Озил выступает с 2013 года. Тогда он перешел из «Реала» за 47 миллионов евро.