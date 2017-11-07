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  • Бубнов: «Вернблума давно надо ставить на место, он постоянно оскорбляет судей»

Бубнов: «Вернблума давно надо ставить на место, он постоянно оскорбляет судей»

7 ноября 2017, 18:53
37

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал действия полузащитник ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2). По словам специалиста, шведский хавбек слишком многое позволяет себе на поле, и его давно пора поставить на место.

«Вернблум ударил соперника локтем – красная, толчок судьи – это тоже красная. Карасев потом сказал, что это была не лучшая его игра. Конечно, это проблема судьи, что он не наказывал Понтуса.

Шведа давно надо ставить на место. На любое судейское решение следует с его стороны оскорбление. За такие нарушения, как у Хосонова, даются желтые карточки сплошь и рядом. Поэтому непонятно, какие претензии были у Гончаренко», – сказал Бубнов в эфире программы «100% футбола» на радио «Спорт FM».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Вернблум Понтус Бубнов Александр
Комментарии (37)
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OfaZavr
1510070176
абсолютно согласен, он капитально обнаглел уже.
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Svoysvoemubrat
1510070217
Кто мешает это делать судьям?
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Одинокий волк Маквейд
1510070425
Карасев дал слабину в эпизоде с ударом локтем.
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shahor
1510071292
Забавно,что Бубнов покатил бочку такой величины на Вернблума.Болельщики со стажем наверняка помнят какой "джентлемен" был сам теперешний критик-один из самых грубых защитников в истории московского клуба.Одна коза в глаза французского футболиста в матче одного из европейских кубков чего стоит.Про бревно в глазу сразу вспоминается...
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Полная Канистра
1510072172
понтус позор клуба очень агрессивен ко всем таких надо усмирять жестко
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Хакасия
1510073051
На поле есть судья, ему никто не запрещает ставить игроков на места.
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VVM1964
1510073123
ДА ДОСТАЛИ УЖЕ ПЕРЕСУДЫ О ВЕРНБЛУМЕ , ЗАСЛУЖИЛ - ДАЙТЕ КРАСНУЮ И ПУСТЬ КДК РАЗБИРАЕТСЯ , А ЧЕГО СЕЙЧАС - " ПОСЛЕ ДРАКИ КУЛАКАМИ МАХАТЬ " , А НЕ ДАЛИ - ЗНАЧИТ СУДЬЯ " НЕ ОБИДЧИВ " .
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cska-62
1510074617
Ой! Как сейчас помню, был в семидесятые-восьмидесятые годы такой защитник - Александр Бубнов. Опорника иногда играл. Сначала в "Динамо", потом в "Спартаке". В сборную вызывался регулярно. Играл неплохо, но грязновато... И Вернблуму до него в этом плане - как Кокорину до Месси в плане игровом! Не помните, Александр Викторович, такого защитника? Жаль, очень жаль... :-)))
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Lester84
1510076104
Я все жду, когда найдется кто-нибудь, кто Бубнова на место поставит. Нашелся же Проханов, который Жириновского переболтал. Думаю найдется и тот, кто Бубена уделает))
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welas
1510078929
а может он перед матчем нюхнул чего-нибудь и по ходу матча начал: бить игроков,орать на судей,гладить по голове антона миранчука в штрафной?
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