Бубнов: «Вернблума давно надо ставить на место, он постоянно оскорбляет судей»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал действия полузащитник ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2). По словам специалиста, шведский хавбек слишком многое позволяет себе на поле, и его давно пора поставить на место.

«Вернблум ударил соперника локтем – красная, толчок судьи – это тоже красная. Карасев потом сказал, что это была не лучшая его игра. Конечно, это проблема судьи, что он не наказывал Понтуса.

Шведа давно надо ставить на место. На любое судейское решение следует с его стороны оскорбление. За такие нарушения, как у Хосонова, даются желтые карточки сплошь и рядом. Поэтому непонятно, какие претензии были у Гончаренко», – сказал Бубнов в эфире программы «100% футбола» на радио «Спорт FM».