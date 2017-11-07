Агент Хамеса хочет убедить «Баварию» выкупить права на игрока и продать его «Барселоне» за 100 миллионов

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитника «Баварии» Хамеса, хочет уговорить мюнхенский клуб выкупить права на игрока.

Колумбиец перешел в немецкий гранд на правах двухлетней аренды из «Реала» в июле нынешнего года. Мендеш рассчитывает, что «Бавария» приобретет 26-летнего игрока на постоянной основе, а затем продаст его в «Барселону» за 100 миллионов евро, при том, что сумма выкупа хавбека у сливочных составляет 60 миллионов.

Отмечается, что Хамес не слишком хочет оставаться в мюнхенской команде после того, как ее покинул главный тренер Карло Анчелотти.